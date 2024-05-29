"Белпочта" предложила вакансию с зарплатой от 2500 рублей. Кого ищут?

Опубликовано: 29.05.2024 16:19 , Обновлено: 29.05.2024

Республиканское унитарное предприятие "Белпочта" опубликовало несколько вакансий для тех, кто ищет работу. Организация готова принять в свои ряды "ответственных и опытных" водителей, однако количество мест ограничено. К слову, зарплату пообещали выше той, что получают в отделениях операторы или почтальоны.

В описании вакансии указано, что главной функцией сотрудника будет перевозка грузов по Минску, а также выполнение погрузочно-разгрузочных работ. График пообещали 2/2 по 12 часов. Среди требований числятся следующие:

водительское удостоверение категории В;

опыт работы от 2 лет;

порядочность;

дисциплинированность.

И, как всегда, самое интересное — зарплата. В организации пообещали, что водителям будут платить от 2500 белорусских рублей. Кроме того, в “Белпочте” подчеркнули, что работа у них — это “возможность стать частью крупнейшей почтовой компании в Беларуси”, получать “достойную оплату труда” и “развиваться профессионально”.

В организации добавили, что, если вы готовы присоединиться к “команде профессионалов” и “обеспечить качественную доставку грузов”, присылайте резюме на электронную почту [link href=“mailto:shilko@belpost.by” class=“text-entity-link” dir=“auto” target=“_blank” rel=“noopener noreferrer” data-entity-type=“MessageEntityEmail”] shilko@belpost.by [/link] или звоните по телефонам: 293-55-12; 293-55-30, 364-82-34, 293-55-11 и 293-59-54.

Ранее Telegraf.news писал, что в Гродненской области опубликовали вакансию директора компании, которая занимается обслуживанием и арендой биотуалетов. ООО “Белсансист” готово предложить работу на полную ставку и зарплату выше средней по стране — 8000 рублей.

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