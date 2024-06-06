БМЗ опубликовал более 200 вакансий с зарплатами до 4000 рублей. Сколько — кладовщику, а сколько — мастеру?

Опубликовано: 06.06.2024 14:07 , Обновлено: 06.06.2024

Белорусский металлургический завод, что находится в Жлобине Гомельской области, 5 июня опубликовал более 200 вакансий: на предприятие требуются как простые рабочие, так и сотрудники с высшим образованием. В большинстве своём опыт не нужен или он просто не указан. Зарплаты самые разные: кому-то пообещали платить 800 рублей, а кому-то — сразу 4000.

Так, например, БМЗ ищет кладовщика. В описании вакансии сказано, что работодатель готов предложить полную ставку, постоянный характер работы и одну смену. Из требований — общее среднее образование, опыт работы не указан. Зарплату будущему работнику пообещали в диапазоне от 861 до 1119 рублей.

Сразу 3 места на жлобинском предприятии оказалось для машинистов по навивке канатов. Соискателям предложили две смены и постоянный характер работы. Образование также требуют общее среднее, а вот опыт работы в вакансии не указан. Может, он и не требуется? Заработную плату будущим работникам пообещали от 1074 до 1557 белорусских рублей.

Также Белорусский металлургический завод приглашает на работу контролёра на КПП. Условия: одна смена, полная ставка, общее среднее образование. Зарплату будущему охраннику предложили в размере от 861 до 1119 рублей.

Нужны предприятию и машинисты крана металлургического производства — 4 человека. Блистать высшим образованием на данной позиции не требуется — будет достаточно профессионально-технического. Работодатель предложил работу в две смены и заработную плату в пределах 993-1582 белорусских рублей.

Также на БМЗ нужен в альцовщик стана горячей прокатки. Должность предполагает работу в две смены и зарплату от 1560 до 2261 рублей. Образование, как и в предыдущей вакансии, указано профессионально-техническое. Опыт работы не прописан.

Кроме того, металлургическому заводу требуются разливщики стали. Количество мест — 7. Из условий: полная ставка, две смены, диплом о профессионально-техническом образовании. Платить будущим работникам на данной должности пообещали в пределах 1329–2260 белорусских рублей.

Шлифовщику предложили работу в одну смену и зарплату от 2117 до 2764 белорусских рублей. Место всего лишь одно, опыт работы не требуется. Единственное — то же профессиональное-техническое образование.

Также работодатель приглашает на работу мастера с высшим образованием. Соискателю предложили полную ставку, одну смену и заработную плату от 2449 до 3307 рублей.

Среди списка вакансий с более высоким уровнем образования ищут начальника участка, инженера-механика, специалиста по таможенному декларированию, инженера-электроника, экономиста по финансовой работе, бухгалтера, мастера по ремонту оборудования, врача, инженера-программиста, калибровщика, заведующего, инспектора и др. Полный список вакансий на Белорусском металлургическом заводе можно посмотреть здесь.

Ранее Telegraf.news писал, что дочернее предприятие крупнейшей российской компании «Газпром» опубликовало вакансию в Брестской области. Согласно описанию, которое разместили на Интернет-портале государственной службы занятости, им требуется начальник в Прибугское ПХГ.

«Газпром» опубликовал вакансию в Беларуси с зарплатой 4500 рублей. Какие требования?