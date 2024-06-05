МАЗ позвал на работу более 100 белорусов без высшего образования. Какие вакансии и зарплаты предложил?

Опубликовано: 05.06.2024 14:45 , Обновлено: 05.06.2024

Минский автомобильный завод 5 июня опубликовал более 15 вакансий, где не указан опыт работы и наличие диплома с "вышкой". Более того, на предприятии предложили должности тем, у кого за плечами только "школа", то есть общее среднее образование. Так, например, самой многочисленной вакансией оказалась позиция сверловщика — сразу 38 мест. А кто ещё нужен предприятию и сколько готовы платить?

МАЗ ищет резчика металла на ножницах и прессах. В описании вакансии сказано, что работодатель готов предложить полную ставку, постоянный характер работы и две смены. При этом мест ни много ни мало — 10 штук. Из требований — общее среднее образование, опыт работы не указан. Зарплату будущему работнику пообещали в диапазоне от 1720 до 2780 рублей.

Сразу 38 мест на столичном предприятии оказалось для сверловщиков. Всё те же две смены, всё тот же постоянный характер работы. Образование также требуют общее среднее, а вот опыт работы в вакансии не указан. Может, он и не требуется? Заработную плату будущим работникам пообещали от 1660 до 2780 белорусских рублей. “Грязными” это или на руки, — вопрос.

Также ОАО “Минский автомобильный завод” приглашает на работу операторов станков с программным управлением. Условия всё те же: две смены, полная ставка, общее среднее образование. При этом на предприятии ищут сразу 28 специалистов — шанс устроиться достаточно велик. Зарплату соискателям на заводе предложили в размере от 1650 до 2650 рублей.

Вакансию сразу на 1,5 ставки опубликовали для желающих стать санитарками. В описании сказано, что на завод нужны две сотрудницы, каждой из которых готовы платить 970-1075 белорусских рублей. Блистать высшим образованием на данной позиции не требуется — будет достаточно общего среднего.

Также крупнейшему белорусскому предприятию нужны обрубщики — 8 человек. Должность предполагает работу в две смены и зарплату от 2400 до 3000 рублей. Образование, как и в предыдущих вакансиях, указано общее среднее. Опыт работы не прописан.

Кроме того, на МАЗ требуются плотники. Количество мест поменьше — всего 3 человека, однако условия всё те же: полная ставка, две смены, диплом об общем среднем образовании. Платить будущему плотнику пообещали в пределах 1620-2179 белорусских рублей.

Слесарю по ремонту подвижного состава предложили работу в одну смену и зарплату от 1400 до 1852 рублей. Место всего лишь одно, опыт работы не требуется. Единственное — то же общее среднее образование, то есть школа.

Также работодатель приглашает на работу маляров в Жодино — именно там числится адрес рабочего места. По состоянию на 5 июня предприятию требуются два специалиста с профессионально-техническим образованием. Заработная плата — от 2100 до 2800 белорусских рублей.

Среди списка вакансий с более высоким уровнем образования ищут специалиста по продажам, экономиста, инженера-технолога, начальника цеха, инженера-конструктора, командира отделения, диспетчера и др. Полный список вакансий на Минском автомобильном заводе можно посмотреть здесь.

Ранее Telegraf.news писал, что дочернее предприятие крупнейшей российской компании “Газпром” опубликовало вакансию в Брестской области. Согласно описанию, которое разместили на Интернет-портале государственной службы занятости, им требуется начальник в Прибугское ПХГ.

«Газпром» опубликовал вакансию в Беларуси с зарплатой 4500 рублей. Какие требования?