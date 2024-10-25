От польских яблок отказалась ещё одна страна

Опубликовано: 25.10.2024 08:52 , Обновлено: 25.10.2024

Министерство сельского хозяйства Казахстана 8 октября ввело запрет на ввоз яблок из отдельных третьих стран, который будет действовать как минимум до 31 декабря 2024 года. Под запрет попали и польские яблоки, в связи с чем местные производители выразили крайнюю озабоченность, поскольку они уже понесли убытки от этих ограничений. Власти Казахстана же объяснили своё решение "защитой интересов местных производителей яблок".

Вопрос снятия действующих ограничений на ввоз яблок и некоторых других продуктов питания польское Министерство сельского хозяйства и сельского развития подняло на днях на встрече с послом Казахстана в Польше Алимом Кирабаевым, сообщило издание Money.pl.

В ходе встречи заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак давил на то, что введённый запрет “не соответствует международному праву”, в том числе принципам Всемирной торговой организации и соглашению, заключённому Казахстаном с ЕС о расширении партнерства и сотрудничества.

[info_b]По данным Министерства сельского хозяйства и сельского развития Польши, в прошлом году страна экспортировала в Казахстан сельскохозяйственную продукцию на 103,4 млн евро, причём яблоки являются одним из ключевых экспортных продуктов польского агропромышленного комплекса.[/info_b]

По мнению польской стороны, запрет на импорт их яблок может принести убытки как местным экспортерам, так и простым потребителям в Казахстане. Однако, казахстанская сторона, судя по всему, придерживается иной позиции. Впрочем, посол заверил польскую сторону в том, что продлевать действие ограничений на польские яблоки Астана пока не планирует.

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Отметим, что аналогичные ограничения на польские яблоки ввели и белорусские власти. Соответствующее постановление Совмина Беларуси действует также до до 31 декабря 2024 года. Однако, в прошлом правительство уже не раз продлевало его действие. Вот уже два года подряд действие эмбарго отменяют лишь на короткий период - с 1 апреля по 31 июля, то есть в конце сезона, когда запасы свежих овощей в собственном стабилизационном фонде страны иссякают.

Ранее Telegraf.news рассказал, что неделю назад Совет министров Беларуси установил предельные максимальные отпускные и розничные (оптовые) цены на яблоки и 6 видов свежих овощей, а также скорректировал отдельные нормы ценового регулирования. В частности, правительство снизило максимальные торговые надбавки на некоторые виды продуктов и непродовольственных товаров.

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