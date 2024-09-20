Лукашенко потребовал «перестать кланяться импортному яблоку». Что поручил МАРТ?

Опубликовано: 20.09.2024 11:26 , Обновлено: 20.09.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 20 сентября, потребовал "перестать кланяться импортному яблоку" и поручил руководителю Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Алексею Богданову оказать помощь белорусским сельхозпроизводителям и фермерским хозяйствам в насыщении рынка отечественной продукцией.

Такое поручение Лукашенко сделал во время рабочей поездки в Молодечненский район, сообщили в Администрации президента. Осматривая местное крестьянское фермерское хозяйство “СПАРТАН-АГРО”, которое специализируется на выращивании яблок и прочей сельхозпродукции, президент подчеркнул важность того, чтобы Беларусь “обеспечивала себя плодами собственного производства”.

“Нам надо, чтобы перестали кланяться импортному яблоку. Чтобы было своё яблоко. Чтобы были обеспечены. У нас большая потребность в яблоках”, - заявил Лукашенко и обозначит главную проблему на этом пути - отсутствие достаточного количества хранилищ для выращенного урожая.

Именно с этим вопросом президент поручил разобраться Богданову, потребовав оказывать помощь сельхозорганизациям и точно определить, сколько тех или иных овощей и фруктов необходимо стране, сколько может потребить внутренний рынок, а сколько можно отправить на экспорт. От ведомства он потребовал разработки “конкретной программы”.

Он также пообещал при необходимости выделить фермерским хозяйствам дополнительные сельхозугодья под эти нужды, заявив, что в условиях нынешних санкций, введённых против Республики, для них открылось “время возможностей”. От чиновников же он потребовал “решать вопросы мгновенно, насколько это возможно, без всяких проволочек”.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси признало, что из всего многообразия плодоовощной продукции, закладываемой летом и осенью в стабилизационные фонды страны, быстрее всего заканчиваются именно белорусские яблоки. Дефицит белорусских яблок отмечается чаще всего в апреле — мае, когда на смену им приходят более дорогие импортные фрукты.

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Между тем, в настоящее время в Беларуси действует запрет правительства на ввоз некоторых видов продовольственной и сельскохозяйственной продукции «из недружественных стран». Он был введён в качестве контрсанкций против западных стран. Под запрет, который будет действовать как минимум до 31 декабря 2024 года, попали, в частности, польские яблоки. Впрочем, в законодательстве есть небольшая лазейка, позволяющая польским фермерам отправлять свою продукцию, в том числе, свежие яблоки, в Беларусь, несмотря на действующее эмбарго.

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