Польские фермеры приготовились завезти в Беларусь тысячи тонн яблок. А как же эмбарго Совмина?

Опубликовано: 23.01.2024 07:46 , Обновлено: 23.01.2024

Польские фермеры готовятся снова отправлять свою продукцию, в том числе, свежие яблоки, в Беларусь, несмотря на действующее эмбарго на импорт продовольственных и сельскохозтоваров из так называемых недружественных стран. Согласно постановлению белорусского Совмина, ограничения на ввоз этого вида продукции будет действовать как минимум до 31 декабря 2024 года, однако, для польских фермеров есть небольшая лазейка.

Запрет на импорт продукции польских фермеров закреплен в постановлении Совмина №934 от 26 декабря 2023 года. Этим документом правительство внесло поправки в более раннее постановление “О применении специальных мер в отношении отдельных видов товаров” и сделало исключение для свежих яблок. Их разрешили ввозить в Беларусь с 1 апреля по 31 июля, как и в прошлом году.

Как отметил польский портал sad24.pl, для польских фермеров “это очень хорошая новость”, поскольку это “положительно повлияет” на торговлю и цены на яблоки на фоне сокращения поставок польских яблок в Египет и Румынию. По данным портала, в 2023 году польские фермеры за аналогичное временное окно послаблений белорусского эмбарго смогли ввезти в Беларусь 32 тыс. тонн яблок.

Между тем, в постановлении Совмина Беларуси предусмотрено ещё одно нововведение - снятие запрета на реализацию товаров, задержанных таможенными органами и “не востребованные в сроки, установленные Таможенным кодексом ЕАЭС”. Теперь государство также сможет пускать их на реализацию даже в случае, если товары - из подсанкционного списка.

Напомним, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси признало, что из всего многообразия плодоовощной продукции, закладываемой летом и осенью в стабилизационные фонды страны, быстрее всего заканчиваются именно белорусские яблоки. Уже несколько лет подряд в межсезонье на прилавках белорусских магазинов остро ощущается их дефицит. По словам заместителя начальника главного управления растениеводства Минсельхозпрода Татьяны Карбанович, дефицит белорусских яблок отмечается чаще всего в апреле — мае.

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Впрочем, министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов пообещал белорусам “достойную, доступную цену на отечественное яблоко” в сезоне 2023-2024. Осенью прошлого года он заверил белорусов, что “обеспеченность” яблоками собственного производства в этом году в Беларуси “в принципе, вроде бы есть”.

Министр торговли пообещал белорусам «достойную цену» на белорусские яблоки. Дешевле станут?