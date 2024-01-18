"Люди очень надеялись" - Директор стоматологии рассказал, почему цены после постановления Минздрава не упали, а выросли

Опубликовано: 18.01.2024 09:08 , Обновлено: 19.01.2024

В Беларуси зафиксировали рост цен на некоторые стоматологические услуги, несмотря на вступившее в силу постановление Минздрава об установлении предельных максимальных тарифов. Руководители частных стоматологических клиник Минска рассказали, почему на практике решение профильного ведомства, призванное снизить стоимость услуг частных стоматологов, возымело обратный эффект.

Директора частных стоматологий Минска рассказали порталу Onliner на условиях анонимности, как повлияло на их прейскуранты решение Минздрава установить предельные тарифы, “выше которых они прыгнуть не могут”. Как пояснили специалисты, тарифы рассчитываются на основании множества показателей: учитываются зарплата врачей, аренда помещения, время работы врача и медсестры и так далее. В результате, как заявил один из директоров, “если включать в стоимость все, что мы делаем по пунктам, то дешевле не стало”.

Впрочем, руководители частных стоматологий признались, что некоторые их услуги, действительно, стали дешевле, некоторые - на приличные 20%. В частности,подешевели сложные операции, удаление зубов, при этом для самих стоматологий такие манипуляции, по словам специалиста, стали “экономически невыгодны”.

“Люди очень надеялись и верили, что лечить зубы станет значительно дешевле. Прямо перед 13 декабря многие переносили записи. В целом можно сказать, что все осталось на том же месте: кто-то поднял, кто-то снизил. Зависит от того, какой стратегии придерживается владелец”, - пояснил директор стоматологии.

[info_b]Полностью интервью с руководителями частных стоматологий Минска можно почитать по ссылке.[/info_b]

Его коллега из другой стоматологии и вовсе предположил, что на фоне подорожания расходных материалов в скором времени “автоматически вырастает и цена” на стоматологические услуги. По его словам, “частники сегодня не будут сильно поднимать цены”, однако в перспективе цены “чуть-чуть точно вырастут”.

“Ничего не поменялось. Дешевле ничего не станет, это точно”, - заверил он.

В качестве примера авторы статьи привели расценки на импланацию зуба: в августе 2023 года процедура пациенту обошлась в 1857 рублей, а в январе 2024 года - уже более 2100 рублей, за счёт внесения в чек дополнительных манипуляций, которые ранее не учитывались при составлении спецификации.

Напомним, в Минздраве Беларуси приняли «кардинальное решение по снижению необоснованно высоких тарифов на стоматологические услуги». Об этом ведомство сообщило в ноябре этого года по результатам совместных проверок министерства с Комитетом госконтроля и другими госструктурами. Соответствующее постановление Минздрава вступило в силу 13 декабря 2023 года.

В Беларуси вступило в силу снижение цен на стомуслуги. Минздрав открыл горячую линию

Однако, вопреки ожиданиям белорусов, на практике цены на некоторые услуги стоматологов выросли даже в государственных поликлиниках.

Эксперты рассказали, почему цены белорусских стоматологов выросли после «кардинального снижения» Минздравом. Но не везде?