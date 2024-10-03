Курка, печериця или срамотник? Только заядлые грибники разглядят в иностранных словах знакомые названия

Тест

Опубликовано: 03.10.2024 07:19 , Обновлено: 15.11.2024

Осень – это не только пора промозглых дождей, холодных ветров и тёплых шарфиков, но и высокий сезон грибов. Для заядлых грибников тёплая дождливая осень - это настоящий праздник, растянутый во времени. Однако есть осенью особые даты, помеченные в календаре профессионалов «тихой охоты».

Так, в соседней России 3 октября отмечают День грибника, а в далёкой Австралии Национальным днём грибов объявлена другая дата - 15 октября. Впрочем, для грибника в любой стране каждый день, когда он вернулся из леса с полной корзинкой, может, пожалуй, считаться праздничным. В этом и грибник из далёкой заморской страны, и сосед будут абсолютно солидарны со своим белорусским «коллегой».

Перефразировав расхожее высказывание, можно сказать, что грибник грибника видит издалека. А вот сможете ли вы понять, о каком именно грибе рассказывает ваш «коллега» из соседней Польши или Литвы, Украины или России? Предлагаем вам пройти небольшой тест и проверить одновременно и свои знания видов грибов, и лингвистические познания, и смекалку.

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