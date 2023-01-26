ООН предсказала падение в 2023 году ВВП Беларуси на 1,2%

Опубликовано: 26.01.2023 08:43 , Обновлено: 26.01.2023

Департамент Объединенных наций по экономическим и социальным делам (DESA) спрогнозировал снижение ВВП Беларуси на 1,2% в 2023 году. Об этом сказано в докладе «Мировая экономическая ситуация и перспективы 2023».

Прирост белорусского ВВП эксперты ожидают только в 2024 году — на 1,5%.

[info_b]Напомним, по данным Белстата, ВВП Беларуси сократился на 4,7% по итогам 2022 года.[/info_b]

«Экономика Беларуси сократилась в 2022 году, так как страна столкнулась с сокращением экспорта, включая экспорт удобрений, ограничениями из-за войны, санкциями и нарушением цепочек поставок через Европу», — отметили аналитики.

Они также заявили, что Беларуси «испытала отток рабочей силы из сферы IT». Кроме того, «возможности финансирования были ограничены Российской Федераций».

«Так как стран не может производить купонные выплаты по своему долгу в долларах (платежные агент и регистратор еврооблигаций Беларуси Citigroup и Citibank приостановили свои обязательства) Беларусь находится в режиме выборочного дефолта«, — заявили специалисты DESA.

Напомним, что власти Беларуси ожидают рост ВВП в 2023 году на 3,8%. По словам заместителя министра экономики Беларуси Дмитрия Ярошевича, в стране уже сформировали условия для этого.

В свою очередь аналитики Всемирного банка считают, что ВВП Беларуси в 2023 году сократится на 2,3%.

Тем временем ЕАБР предсказал рост ВВП Беларуси к лету этого года.