ЕАБР спрогнозировал рост ВВП Беларуси к лету 2023 года

Опубликовано: 23.01.2023 09:13 , Обновлено: 26.01.2023

Аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) в своем еженедельном обзоре предсказали рост ВВП Беларуси к лету этого года, но при одном важном условии.

Там отметили, что ВВП Беларуси сократился на 4,7% по итогам 2022 года, а отдельно в декабре сокращение составило около 4,9% после снижения на 4,7% в ноябре.

«Внутренний спрос сохранялся сдержанным, так как объем розничной торговли уменьшился в декабре на 6,7%, а инвестиции в основной капитал — на 18,4% », — проанализировали специалисты.

По мнению экспертов ЕАБР, в ближайшие месяцы темпы сокращения ВВП Беларуси могут остаться вблизи декабрьского значения и начнут замедляться весной, а к лету ВВП может перейти к росту, однако «при отсутствии новых шоков».