Всемирный банк предсказал падение ВВП Беларуси на 2,3% в 2023 году

Опубликовано: 11.01.2023 09:57 , Обновлено: 18.01.2023

Аналитики Всемирного банка считают, что ВВП Беларуси в 2023 году сократится на 2,3%.

По прогнозу ВБ, по итогам 2022-го белорусская экономика потеряет 6,2%. Эксперты полагают, что в 2023-м падение замедлится до 2,3%, а в 2024-м экономику Беларуси ожидает умеренный рост в 2,5%.

Что касается России, то, по прогнозам спеуилистов, в 2022-м экономика РФ потеряет 3.3% ВВП, однако в 2023-м они ожидают рост на 1,6%.

Кроме того, аналитики ожидают, что в Восточной Европе (за исключением Украины) будет расти инфляция. Они полагают, что производство в 2023 году продолжит сокращаться третий год подряд, начиная с 2020 года – до -1,7%.

Что говорят в Беларуси?

Напомним, согласно параметрам прогноза социально-экономического развития Беларуси на 2023 год, ВВП должен вырасти на 3,8%, а инфляция не должна быть более 7-8%.

ВВП — +3,8%, инфляция — 7-8%. Головченко озвучил планы на 2023 год. Что по росту зарплат?