Условия для роста ВВП Беларуси на 3,8% уже есть — Минэкономики

Опубликовано: 19.01.2023 08:25 , Обновлено: 19.01.2023

Заместитель министра экономики Беларуси Дмитрий Ярошевич 18 января заявил, что в Беларуси сформировали условия для роста ВВП на обещанные 3,8% в 2023 году.

По его словам, правительство приняло целевой план, который «уже реализуется».

«В нем предусмотрены конкретные поручения госорганам и предприятиям по инвестициям и импортозамещающим проектам», — объяснил Ярошевич.

Также замминистра заявил, что власти «продолжат максимально переориентировать товарные потоки на рынки дружественных стран, в первую очередь, российский, где есть много ниш для нашей продукции».

Напомним, по данным Белстата, реальный ВВП за январь-декабрь 2022 года сократился на 4,7% к уровню 2021 года.