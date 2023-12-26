Что происходит с ценами на огурцы и помидоры в Беларуси? Посмотрели в крупных торговых сетях

Опубликовано: 26.12.2023 12:17 , Обновлено: 09.01.2024

В белорусских магазинах цены на огурцы и томаты в декабре 2023 года резко пошли вверх. Если в ноябре зелёные овощи можно было купить по 5,5-6 рублей, то в декабре нижняя планка держится в районе 7,5 рублей (но их ещё надо поискать). А самые дорогие стоят 12,6 рубля.

Чаще всего, в белорусских магазинах можно найти огурцы по цене в районе 8,5- 9 рублей. А ведь в декабре прошлого года, согласно данным Белстата, они стоили около 8 рублей за килограмм.

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С помидорами ситуация похожая. Если, по данным Белстата, в прошлом году в декабре они в среднем стоили 7,19 рублей, то в конце 2023 года стали намного дороже.

Так, в Едоставке российские томаты “слива” продают по 9,89 рублей за килограм. Простые круглые помидоры их России стоят 9,69 рубля. Турецкие “коктейльные” томаты отдадут за 15,75 рубля. Есть красные овощи и из Туркмеристана по цене 9,93 за кг. А вот белорусских в этой сети мы так и не нашли.

В магазинах “Алми” томаты чуть дешевле - российские круглые отдают за 8,79 рубля. Зато там дороже “сливки” - 10,99 рубля. Они, кстати, тоже из России.

В торговой сети Green белорусских томатов тоже не найти.

Ранее вице-премьер Леонид Заяц заявил, что цены в декабре 2023 года на огурцы снизились примерно на 16,5%. Правда, где можно найти такие, он не уточнил.

Александр Лукашенко, в свою очередь, на совещании по ценам заявил, что чиновники из правительства сделали недостаточно для выращивания огурцов в Беларуси в зимний период. По данным Белстата, в декабре цены на огурцы по сравнению с ноябрем выросли почти на 66%.

Лукашенко приказал чиновникам «подсвечивать» огурцы и «шевелиться»

Ещё в начале 2023 года заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Вадим Шагойко рассказал, что придумал Совмин, чтобы не импортировать в межсезонье огурцы и другие овощи, которые дороже белорусских в несколько раз. Результат теперь на прилавках магазинов.

В Совмине придумали, как снизить цены на зимние огурцы, но не сейчас