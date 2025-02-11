Один из белорусских мобильных операторов объявил повышение цен на тарифы. На сколько и какой решили закрыть?

Опубликовано: 11.02.2025 14:41 , Обновлено: 11.02.2025

Мобильный оператор life:) объявил повышение цен на некоторые свои тарифы и услуги с 27 февраля. А один из тарифных планов решили закрыть. Журналист Telegraf.news посмотрел, есть ли изменения в тарифах у других белорусских операторов.

Изменение цен в пресс-службе life:) [link href=“https://life.com.by/notice/news/price-increase-february-25” target=“_blank” rel=“noopener”] объяснили [/link] желанием “делать сервисы лучше”. При этом там пообещали сохранить “выгодные тарифы”, бесплатную раздачу интернета и не только. А вот новые цены:

тарифный план “Бесконечный” - 18,9 руб./мес. (раньше - 17,9, то есть +1 рубль),

руб./мес. (раньше - 17,9, то есть +1 рубль), “Бесконечный Pro” – 30,9 руб./мес. (до повышения - 27,9, +3 рубля),

руб./мес. (до повышения - 27,9, +3 рубля), “Старт” - 7 руб./мес. (до изменений - 5,5, +1,5 рубля),

руб./мес. (до изменений - 5,5, +1,5 рубля), “Умные вещи” – 10,9 руб./мес. (раньше - 9,9, +1 рубль),

руб./мес. (раньше - 9,9, +1 рубль), “Безлимит Лайт” – 11,9 руб./мес. (до повышения - 9,9, +2 рубля),

руб./мес. (до повышения - 9,9, +2 рубля), “Голос” – 18,9 руб./мес. (до изменений - 16,9, +2 рубля).

Впрочем, сейчас, судя по информации на [link href=“https://life.com.by/connect” target=“_blank” rel=“noopener”] сайте [/link] life:), эти тарифы доступны к подключению по акционным ценам, которые ниже действующих.

Есть и другие изменения: в тарифный план “Вместе 1” с 27 февраля пообещали добавить 10 ГБ (в сумме будет 40 ГБ, стоимость - 29,9 руб./мес.), а в тариф “Вместе 2” – 100 минут во все сети (итого должно быть 1500 минут за 39,9 руб./мес.).

“Тариф “Вместе 3” закрывается с 1 марта 2025 года, абоненты будут переведены на тариф Вместе 2”, - предупредил оператор.

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Кроме-того, на тарифе “Мультинет” решили увеличить интернет-трафик с 50 до 60 ГБ (новая стоимость - 29,9 руб./мес.), в тариф “Голос 1” пообещали добавить 2 ГБ (цена - 14,9 руб./мес.). “Йо1200” станет на 200 МБ больше (итого - 700 МБ) за 0,89 руб./сут.”, - рассказал оператор.

[info_b]Есть изменения в тарифах life:) и для бизнес-клиентов. Подробнее можно узнать [link href=“https://life.com.by/notice/news/price-increase-february-25” target=“_blank” rel=“noopener”] здесь [/link]. [/info_b]

Пообещали также увеличить “начинку” пакетов интернета. Вот как:

3 ГБ вместо 2 ГБ – 7,9 руб./мес.,

5 ГБ вместо 4 ГБ – 8,9 руб./мес.,

10 ГБ вместо 8 ГБ – 10,9 руб./мес,

«1 ГБ+мессенджеры» будет стоить 2,9 руб./мес. (первые 90 дней бесплатно),

«Безлимит минут во все сети» – 6,9 руб./мес.,

«Амедиатека на месяц» – 12 руб./мес.

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Еще решили закрыть для новых подключений эти услуги:

«Безлимит ГБ», «0,5 ГБ на месяц», «30 ГБ на месяц».

В свою очередь мобильные операторы А1 и МТС не объявляли каких-либо изменений по своим тарифам.

Соглашение операторов с МАРТ

Ранее Telegraf.news писал, что Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) заключило с белорусскими предприятиями, которые занимаются оказанием услуг сотовой подвижной электросвязи в Беларуси, соглашение, в котором прописали, что тарифы на связь в стране пока повышать не будут.

Но life:) это соглашение не подписывал, только A1, МТС и госоператор Белтелеком.

Мобильные операторы договорились с МАРТ не повышать тарифы на связь в Беларуси