В Беларуси появился ещё один тариф мобильной связи, на который нельзя подключаться белорусам. Это как?

Опубликовано: 04.02.2025 15:02 , Обновлено: 05.02.2025

Белорусский мобильный оператор life:) представил новый тарифный план «Как дома», ориентированный на иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в стране. За 30 рублей в месяц (25 рублей в первый месяц) абоненты получают безлимитный интернет (100 ГБ на неограниченной скорости, далее — до 2 Мбит/с) и 700 минут звонков во все сети Беларуси. Также предусмотрена бесплатная безлимитная раздача интернет-трафика в режиме модема.

Подключить тариф «Как дома» можно только в салонах связи life:) при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и при отсутствии постоянной регистрации в Беларуси.

[info_b]По данным оператора, во втором полугодии 2024 года число иностранцев в сети life:) выросло на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пик подключений приходится на август. В 2023 году к сети присоединились туристы из 182 стран, причём заметно увеличился процент подключений граждан Туркменистана и Китая.[/info_b]

А что предлагают конкуренты?

А1 также имеет в своей линейке специальное предложение для туристов — тариф «Драйв Турист». За 39,90 руб в месяц абонент получает безлимитный интернет и те же 700 минут звонков во все сети. Однако стоит отметить, что пользоваться услугами можно только в смартфонах и планшетах. Подключение возможно только при личном обращении в салон А1. Оно недоступно гражданам Беларуси.

У МТС есть тариф «#Безлимитище гостевой», который обойдётся в 44,9 рубля в месяц (по акции первый месяц 40 рублей). Он включает безлимитный интернет и снова 700 минут на звонки во все сети. Бесплатно в режиме модема можно раздать 100 МБ в сутки, далее — 0,75 руб/сутки. Тариф доступен иностранцам, а также гражданам Беларуси, не имеющим регистрации в стране, что указано на сайте оператора.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как генеральный директор республиканского унитарного предприятия «Белтелеком» Алексей Ивашкин намекнул на то, что в Беларуси может заработать ещё один мобильный оператор.

Будет ли в Беларуси новый мобильный оператор? Гендиректор «Белтелекома» рассказал о планах на «конвергентные» услуги