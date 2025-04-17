Один из белорусских банков рассказал, какую валюту не примут даже с комиссией. А куда попадает "неплатежная"?

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Опубликовано: 17.04.2025 18:14 , Обновлено: 17.04.2025

В Технобанке рассказали, что происходит с валютой, которую принимают с комиссией из-за неплатежеспособности. Напомним, это можно сделать, если купюра имеет некоторые дефекты и ее не получается просто сдать. Также в банке пояснили, какие банкноты не примут даже с комиссией.

В Технобанке сказали, что сотрудники обменников принимают и выдают валюту по единому перечню признаков платежности банкнот, который согласовала Ассоциация белорусских банков и используют в работе почти все белорусские банки.

И если согласно этому перечню купюры “неплатежные”, но их состояние соответствует “определенным требованиям”, деньги можно сдать с комиссией, продолжили в финучреждении.

“Принятые банком такие банкноты изымаются, однозначно вывозятся за границу и больше не используются в финансовых операциях на территории Беларуси, — утверждают в Технобанке.

Еще там [link href=“https://money.onliner.by/2025/04/17/izbavilsya-ot-ploxix-dollarov” target=“_blank” rel=“noopener”] рассказали [/link] изданию Onliner, что значительную часть валюты, которую принимают в обменниках как платежную, уже не продают людям, а также вывозят за границу как ветхую.

Но есть такие купюры, которые не примут даже с комиссией. В Технобанке перечислили, что это за банкноты:

с оскорбительными, нецензурными надписями,

окрашенные специальной краской, которую используют при проведении следственных действий,

разорванные или разрезанные на фрагменты либо части и склеенные прозрачной липкой лентой,

поврежденные огнем, истлевшие деньги,

купюры, на которых отсутствуют отдельные элементы защиты от подделки, и не только.

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[info_b]Согласно Перечню общих признаков платежности банкнот в иностранной валюте, не подлежат приему и выдаче также купюры с надписью «Взятка», «Выкуп», «Рэкет», «Вор», обесцвеченные банкноты частично или полностью, влажные, липкие. Подробно с этим документом можно ознакомиться [link href=“https://tb.by/upload/information_disclosure/plategnost_valuta_new22.pdf” target=“_blank” rel=“noopener”] здесь [/link]. [/info_b]

В финучреждении добавили, что при продаже валюты покупатель может попросить кассира показать предлагаемые купюры в ультрафиолетовом свете.

Ранее Telegraf.news писал, что белоруска опубликовала в TikTok ролик, в котором поделилась опытом сдачи долларов. С ее слов, приобретенную в одном банке 100-долларовую купюру не хотели принимать как другие финорганизации, так и там, где банкноту продали. Но она сумела добиться ее обмена.

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Также мы рассказывали, что на фоне то и дело всплывающих в соцсетях историй белорусов о трудностях со сдачей «старых» или поврежденных долларов США в обменных пунктах глава Национального банка Беларуси Роман Головченко выступил с разъяснениями. Он заверил, что никаких ограничений на прием банкнот старого образца нет, но признал, что с поврежденными купюрами возникла проблема, которой «раньше не было».

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