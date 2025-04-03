"А что значит залитая?" - Белоруска рассказала, как добилась обмена "неплатежеспособных" долларов в банке

🎥 Видео

Опубликовано: 03.04.2025 19:50 , Обновлено: 03.04.2025

Белоруска опубликовала в TikTok ролик, в котором поделилась опытом сдачи долларов. С ее слов, приобретенную в одном банке 100-долларовую купюру не хотели принимать как другие финорганизации, так и там, где банкноту продали. Но она сумела добиться ее обмена, правда, на белорусские рубли, а не такую же по номиналу валюту США.

Белоруска рассказала, что после покупки стодолларовой купюры 26 февраля “ее резко перестали где-то принимать”, когда понадобилось сдать деньги. “Мы приняли решение с этой ситуацией разбираться, надо как-то возвращать свои деньги, потому что больше 300 белорусских рублей терять не хочется”, - продолжила она.

Девушка с молодым человеком ходила по банкам, где ей отказывали в приеме долларов. Пара вспомнила, что эту банкноту, со слов автора видео, получили в Альфа Банке. Белорусы пошли в то отделение, “стали в ту кассу” и пожаловались работнице на продажу “неплатежеспособной купюры”. “И она начинает с нами ругаться”, - сказала девушка, утверждая, что кассир отрицала продажу “такой купюры”.

Белоруска предложила пробить банкноту по ее номеру, после чего сотрудница банка, как передала ее слова автор ролика, ответила: “Она платежеспособная, но она вся залита, мы такое не можем принять”. Тогда девушка предложила “смотреть камеры”, чтобы установить кассира, обменявшего в тот день деньги.

После этого, как утверждает автор видео, работница банка предложила обменять купюру на белорусские рубли, что и сделали. “С горем пополам, со скандалом, пока не попросили записи с видеокамер, нам вернули в белорусских рублях эти $100 … Если вам продали где-то неплатежеспособную купюру, они все чекаются [проверяются] их этой машиной, каждая купюра, каждый номер”, - добавила белоруска.

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“А что значит залитая? Объясните, пожалуйста”, - попросила одна комментаторша. Автор ролика ответила: “Под ультрафиолетом пятна были, которые на глаз не видны”.

“Отработала в банке больше 10 лет и неоднократно сталкивалась с нумеронами (счетчик+определяет подделки) [речь об аппарате для сортировки купюр Numeron. - прим. ред.]. Первый раз слышу, чтобы банк хранил номера купюр при их наличном денежном обороте”, - поделилась другая пользовательница TikTok.

“Работаю в банке. Есть нумерация. У вас счетная машина, значит, дореволюционная”, - ответили ей.

Еще один юзер поделился своим лайфхаком: “После покупки делаю фото номера купюр с чеком. Если не принимают, вызываю охрану - и меняют сразу, не благодарите”.

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“А может, вы ее залили после покупки?” - предположил другой комментатор.

Ранее Telegraf.news писал, что на фоне то и дело всплывающих в соцсетях историй белорусов о трудностях со сдачей «старых» или поврежденных долларов США в обменных пунктах глава Национального банка Беларуси Роман Головченко выступил с разъяснениями. Он заверил, что никаких ограничений на прием банкнот старого образца нет, но признал, что с поврежденными купюрами возникла проблема, которой «раньше не было».

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