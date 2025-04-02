"Не знаю, куда их деть" - Белоруска посоветовала не брать с собой в Египет эти доллары. В TikTok не согласились

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Опубликовано: 02.04.2025 18:20 , Обновлено: 02.04.2025

Белоруска опубликовала в TikTok ролик, где пожаловалась на то, что в Египте при обмене долларов отказались принять три банкноты из-за их года выпуска. Комментаторы поделились своим опытом сдачи валюты в этой стране, многие писали, что у них принимали "американцев" разного года выпуска без проблем.

“Делюсь полезной информацией для тех, кто летит в Египет или планирует полететь. Мы поменяли в Беларуси деньги, нам дали старые сотки, из них три сотки у нас здесь не приняли, потому что год [выпуска купюры] должен быть 2000 [и дальше]”, - утверждает автор ролика.

Она показала две долларовые купюры номиналом $5 и $100, год выпуска которых был раньше 2000-го, и одну банкноту в $20 2013 года (пробовала ли она ее сдать, не уточнила). “Надо ехать в какой-то специальный центр, и там только могут взять … Так что проверяйте, у нас три сотни лежат, не знаю, куда теперь их деть”, - пожаловалась белоруска.

“Не вводите людей в заблуждение, берут все, а если не взяли в одном месте, возьмут в другом”, - написал один комментатор.

“Неправда, я прямо сейчас в Египте, Хургада, берут любые купюры”, - утверждал другой. Третий сказал, что в этой стране принимают валюту США от 1996 года: “Неправда, в Египте работают доллары от 96 года”.

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Еще один пользователь TikTok написал, что “старые” доллары не берут отельные гиды и продавцы “всякого барахла”. “Поменяйте в нормальном обменнике, например Banque Misr, и все примут и слова не скажут”, - посоветовал он.

Впрочем, кто-то сказал, что автор ролика права: “Она говорит правду, берут теперь только $ с 2009 года выпуска. Поэтому и не берут у них такие старые”.

“Были в феврале, и АТМ брали, и на рынке, и даже одну в банке хотели, но у нас паспорта не было”, - поделился опытом еще один юзер.

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