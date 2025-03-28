Опубликовано: 28.03.2025 14:10 , Обновлено: 28.03.2025

На фоне то и дело всплывающих в соцсетях историй белорусов о трудностях со сдачей «старых» или поврежденных долларов США в обменных пунктах, глава Национального банка Беларуси Роман Головченко выступил с разъяснениями. Он заверил, что никаких ограничений на приём банкнот старого образца нет, но признал, что с повреждёнными купюрами возникла проблема, которой «раньше не было».

«Могу со всей ответственностью заявить, что в политике валютно-обменных операций с физическими лицами никаких ограничений или изменений не вводилось, не вводится и вводиться не будет», — передала слова главы Нацбанка пресс-служба.

Он подчеркнул, что в Беларуси нет инструкций по неприему долларов определённого года выпуска. По его словам, банки «обязаны принимать и принимают» купюры любого образца, если они соответствуют признакам платёжеспособности. Действует даже специальное межбанковское соглашение, которое должно было сделать требования к приёму купюр единообразными и даже более «лайтовыми».

[info_b]Под этим словом (от англ. light — лёгкий) подразумевается, что требования к принимаемым купюрам должны были стать менее строгими или более мягкими.[/info_b]

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Однако глава Нацбанка признал существование проблемы с повреждёнными купюрами. «Раньше этой проблемы вообще не было в связи с тем, что банки могли проводить обмен такой валюты за рубежом на новые купюры. Сейчас это по известным причинам осложнено», — пояснил он, не уточняя что за «известные причины». Вероятно, связанные с санкциями и логистикой.

Именно невозможность легко обменять повреждённые доллары за границей и создала ту самую «проблему, которой раньше не было», хотя официально неплатёжеспособные купюры банки и раньше имели право не принимать или принимать с комиссией. В качестве некоего решения Головченко упомянул, что Беларусбанк недавно «открыл операции по приёму повреждённых купюр на инкассо». То есть, забрать их на обмен всё-таки могут, но, по его словам, «естественно, эта услуга платная и есть определённая комиссия».

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Глава регулятора заверил, что если банкнота не повреждена, то разницы между «старым» и «новым» долларом для банков нет. Возникающие же у граждан вопросы он списал на «так называемый человеческий фактор» отдельных работников. «Национальный банк очень тщательно отслеживает эту ситуацию. Но в целом проблема не имеет системного характера», — заявил Головченко, добавив, что для жалоб работает колл-центр.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, можно ли просто прийти в банк и обменять «старые» доллары на «новые».

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