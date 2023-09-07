Один из белорусских банков предложил обменивать валюту по "желаемому курсу". Это как?

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Опубликовано: 07.09.2023 13:10 , Обновлено: 07.09.2023

Белорусский банк ввел для своих клиентов новую услугу - обмен валюты по "Желаемому курсу". Утверждается, что с ее помощью физлица смогут купить или продать валюту по выгодному для них курсу.

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Речь идет про «Белинвестбанк». В финансовом учреждении отметили, что эту услугу специально ввели для тех, кто часто меняет валюту и переживает, что может упустить выгодный курс.

В банке рассказали, что это «совершенно новый функционал, с помощью которого купить или продать валюту физлица смогут не только просто, но и выгодно».

Как получить желаемый курс?

Чтобы иметь возможность покупать или продавать иностранную валюту по «желаемому курсу», у вас должны быть открыты счета в «Белинвестбанке» в BYN и в USD (или EUR, или RUB). Это может быть текущий (расчетный) банковский счет и (или) текущий (расчетный) банковский счет, доступ к которому обеспечивается банковской платежной карточкой.

Вы можете осуществить обмен:

USD/BYN или BYN/USD;

EUR/BYN или BYN/EUR;

RUB/BYN или BYN RUB.

Обратите внимание, что проводить операции по «Желаемому курсу» можно:

с карты на счет;

со счета на карту;

с карты на карту.

Покупать и продавать иностранную валюту со счета на счет в данном случае нельзя.

Для удобства доступны функции удаления заявки (до момента одобрения ее банком) и истории заявок, где можно отслеживать статус исполнения заявки.

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Как скоро получите ответ?

Ваша заявка может быть одобрена банком как в день ее подачи, так и в течение следующих пяти дней.

Когда заявка будет исполнена, на телефон поступит SMS/PUSH-сообщение.

[info_b]Подробную инструкцию о том, как пользоваться новым функционалом, вы найдете в Интернет-банкинге.[/info_b]

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