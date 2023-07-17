Банкоматы белорусского банка два дня не будут работать в пяти городах. В каких?
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Банкоматы БНБ-Банка с 18 по 20 июля не будут работать в областных центрах. Снимать наличку придется в других устройствах.
Банкоматы приостановят работу в Витебске, Бресте, Гомеле, Могилеве и Гродно. Конкретно: с 15.00 18 июля до 12.00 20 июля.
В банке извинились перед клиентами за неудобства и напомнили, что снять деньги можно в банкоматах других финучреждений, предварительно узнав лимиты на сайте.
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