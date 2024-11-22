Один из банков предупредил белорусов о "некорректном отражении средств" и 8-часовых проблемах с операциями

Опубликовано: 22.11.2024 16:50 , Обновлено: 22.11.2024

В пресс-службе "Белинвестбанка" предупредили о технологических работах, которые запланировали провести в это воскресенье, 24 ноября. Так, на протяжении восьми часов, с 09:00 до 17:00 в мобильном и Интернет-банкинге ожидаются проблемы с некоторыми операциями. В банке попросили отнестись к этому "с пониманием" и извинились за предоставленные неудобства.

В финансовом учреждении обратили внимание, что на протяжении дня клиентам “Белинвестбанка” могут быть недоступны такие функции, как продление или перевыпуск платёжных карт, их активация и “другие операции”, не уточнив, какие именно. Зато в банке заверили: технологические работы носят временный характер.

Более того, до момента окончания этих самых работ (то есть до 17:00, как утверждают в пресс-службе), может наблюдаться “некорректное отражение” остатков при зачислении средств и их переводе с карточек на карт-счета. Тот же “неверный” баланс может появиться на экране при пополнении карт-счетов через систему ЕРИП, предупредили специалисты.

Ранее Telegraf.news писал, что с 1 октября “БНБ-Банк” изменил тарифы на обслуживание. Так, например, основное новшество заключается в том, что клиенты не смогут бесплатно просматривать баланс на карте более 3 раз. Правда, речь идёт сугубо о банкоматах и инфокиосках других белорусских банков.

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Также мы рассказывали, что один из белорусов пожаловался на то, что в банкомате “Белинвестбанка” не смог положить деньги на счёт. По его словам, устройство категорически отказывалось принимать купюры номиналом 100 рублей. Оказывается, речь идёт не о всех банкнотах, а только о тех, что Национальный банк ввёл в обращение два года назад.

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Кроме того, в белорусском МТБанке поделились эффективной стратегией финансовых накоплений с минимальными рисками. Эксперты рассказали, как белорусы могут за год собрать 5 тысяч рублей “без надрыва”, за сколько такими темпами удастся накопить миллион, и какая иностранная валюта в настоящее время является самой прибыльной с точки зрения финансовых вложений.

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