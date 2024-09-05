Один из банков предупредил о купюрах, которые не принимают в банкоматах Беларуси. Посмотрите, есть ли они у вас

Опубликовано: 05.09.2024 18:06 , Обновлено: 05.09.2024

Один из белорусов пожаловался на то, что в банкомате "Белинвестбанка" не смог положить деньги на счёт. По его словам, устройство категорически отказывалось принимать купюры номиналом 100 рублей. Оказывается, речь идёт не о всех банкнотах, а только о тех, что Национальный банк ввёл в обращение два года назад.

В 2022 году обновление некоторых купюр было плановым, и жители Республики могли даже не заметить отличий. Однако главное отличие заметил белорус, у которого новые “сторублёвки” никак не хотели принимать банкоматы. По его словам, из-за этого ему приходилось каждый раз искать ближайшие открытые отделения банков.

«В Бресте подавляющее большинство банкоматов разных банков не принимает белорусские рубли образца 2022 года.* Банки говорят, что для этого нужно поменять ПО или банкомат. Когда поменяют, неизвестно. Нацбанк в том, что не принимают его деньги, нарушения не видит», — написал белорус.*

Что ответили в банке?

В пресс-службе «Белинвестбанка» сообщили, что такая проблема действительно существует. Однако что с этим делать, никто не знает. В финучреждении добавили, что многие из банкоматов — американского производства, и для их обновления необходимо лицензионное ПО, передал Интернет-портал Onliner.

“Сегодня сеть точек продаж и обслуживания «Белинвестбанка» включает более 500 банкоматов по всей стране. Парк банкоматов банка состоит в том числе из моделей производства компании Diebold Nixdorf (американская компания. — Прим. ред.), настройка которых возможна только посредством получения официальной версии программного обеспечения от компании-производителя”, — подчеркнули в “Белинвестбанке”.

Однако выполнить настройку банкоматов с функцией cash-recycling для приёма банкнот номиналом 100 белорусских рублей 2022 года выпуска на сегодняшний день “не представляется возможным по независящим от нас причинам”, добавили в финучреждении. Всем, кто сталкивается с такой проблемой, посоветовали обращаться в кассу ближайшего подразделения.

Чем отличаются старые и новые купюры?

К слову, на новой купюре 2022 года выпуска нет защиты Mask — это прямоугольник из двух совмещённых изображений на левой части банкноты. На другой стороне (с правого края) пропало скрытое изображение «РБ». Кроме того, из дизайна убрали подпись бывшего главы Нацбанка. Также новые “сторублёвки” отличаются водяным знаком и прочими нюансами.

Слева — новая купюра (ту, которую не принимают банкоматы), справа — старая. Фото: Onliner

Ранее Telegraf.news писал, что в “СберБанке” предупредили о расторжении договоров и, как следствие, блокировке платёжных карт. Речь идёт о физлицах и владельцах благотворительных счётов, у которых на протяжении последнего года отсутствовали какие-либо транзакции. Это могут быть покупки, переводы от друзей или близких, оплата коммунальных услуг и др. Исключение составило лишь зачисление процентов.

Один из банков дал белорусам 6 месяцев, чтобы избежать блокировки карты. Что нужно сделать?