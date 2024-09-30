"Бесплатно — не более 3 раз в месяц" — Один из банков запретил белорусам часто смотреть баланс на карте

Опубликовано: 30.09.2024 15:22 , Обновлено: 30.09.2024

"БНБ-Банк" предупредил, что с 1 октября 2024 года меняются тарифы на обслуживание. Так, например, основное новшество заключается в том, что клиенты не смогут бесплатно просматривать баланс на карте более 3 раз. Правда, речь идёт сугубо о банкоматах и инфокиосках других белорусских банков.

Руководство финучреждения отметило, что с 1 октября текущего года бесплатно узнать баланс на лицевом счёте в банкоматах, инфокиосках и прочих устройствах других банков можно не более 3 раз в месяц. Например, если вы хотите посмотреть остаток на карте “БНБ-Банка”, но по пути попадаются лишь банкоматы “Беларусбанка”, “Приорбанка”, “СберБанка” и т.п., после третьего раза с вас начнут взимать плату — 3 рубля.

Кроме того, изменения предусмотрены и для ИП с юрлицами. Так, с 1 октября акционное предложение по зачислению зарплаты и приравненных к ней выплат на счета с картами физлиц в рамках подключённого зарплатного проекта «Мой выбор» продлили до 31 декабря 2024 года.

К слову, ранее “БНБ-Банк” сообщил, что ряд банкоматов в Минске перестал принимать банкноты номиналом 100 белорусских рублей 2022 года выпуска. В учреждении пояснили, как клиенты могут положить на свою карту наличные без использования банкомата.

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Также Белорусский народный банк объявил об увеличении комиссии за ведение счёта в долларах и евро (в том числе с платёжной картой). Теперь средства в пользу банка будут списывать, если остаток на счёте в последний рабочий день месяца превысит 10 тысяч долларов в эквиваленте. Нововведения вступили в силу с 1 августа.

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Кроме того, в июле для держателей карточек Visa и Mastercard “БНБ-Банка” ввели лимит на совершение наличных и безналичных операций за пределами Беларуси. Так, клиенты банка смогут снять следующие суммы, в зависимости от вида платёжной карты:

Visa Classic, Mastercard Standard, Visa Gold, Mastercard Gold, Mastercard World – 300 USD;

Visa Platinum – 500 USD;

Visa Infinite – 1000 USD.

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