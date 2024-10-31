Telegraf.news
ru

Один из банков предложил белорусам "гарантированный доход" под "свои нужды". Что нужно сделать?

Один из банков предложил белорусам "гарантированный доход" под "свои нужды". Что нужно сделать?
Подпишитесь на Телеграф:

«Белгазпромбанк» поднял процентные ставки по некоторым депозитам в долларах и белорусских рублях, пообещав клиентам "гарантированный доход в различных валютах". В пресс-службе финансового учреждения отметили, что прибыльность некоторых из них выросла до максимальных 14,3%. Ранее подобные решения приняли и в других банках.

Так, с 30 октября в “Белгазпромбанке” выросли проценты сразу по четырём депозитам в белорусских рублях и по двум — в американских долларах. В финучреждении напомнили, что ставки варьируются в зависимости от выбранной валюты и срока вклада, что позволяет каждому клиенту “с комфортом подобрать наиболее выгодное предложение под свои нужды”.

Так, депозиты в белорусских рублях в “Белгазпромбанке” выросли:

  • «Марафон», «Марафон — плюс» – на 0,3 п.п. до 14,1% годовых;
  • «Безотзывный — выгодный» – на 1 п.п. до 7,5% и 10,5% годовых (35 дней и 3 месяца соответственно), на 0,2 п.п. до 11,2% годовых (7 месяцев); до 14,3% годовых (18 месяцев);
  • «Отзывный — выгодный» – на 2 п.п. до 6% годовых (45 дней); до 6,5% годовых (3 месяца).

Ставки по вкладам от “Белгазпромбанка” в долларах стали выше:

  • «Безотзывный — лояльный плюс» – на 0,3 п.п. до 0,5% годовых;
  • «Безотзывный — лояльный» – на 0,4 и 0,3 п.п. до 0,5% годовых (13 и 25 месяцев соответственно); до 0,4% годовых (7 месяцев).

Кроме того, с 30 октября в финучреждении ввели новые срочные банковские вклады для физических лиц с “очень привлекательным уровнем доходности”, среди которых:

в белорусских рублях:

  • «На 45 дней отзывный – выгодный» – 6,0% годовых;
  • «На 18 месяцев безотзывный – выгодный» – 14,3% годовых;
  • «На 18 месяцев безотзывный – выгодный плюс» (для нерезидентов) – 14,3% годовых;

в долларах:

  • «На 7 месяцев безотзывный – лояльный» – 0,4% годовых.

«МТБанк» поднял ставки по 4 кредитам на недвижимость. А где увеличили лимит на денежные переводы?

А что у других?

«Белагропромбанк» поднял процентные ставки для вновь заключаемых договоров по срочным безотзывным банковским вкладам. На сегодняшний день белорусам предложили 9 вкладов в белорусских рублях и 7 — в российских сроком до 3 лет. В пресс-службе финучреждения [link href=“https://www.belapb.by/about/press-tsentr/novosti/ob-uvelichenii-razmera-protsentnykh-stavok-s-17-10-2024/” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщили [/link], что с 17 октября ставки по некоторым из них повысили. Так, в обновлённой линейке безотзывных депозитов в нацвалюте выгода составляет:

  • «Доходный плюс» и «Доходный плюс (онлайн) — 15% (95 дней) и 12,20% (370 дней);
  • «Плюс к стабильности» и «Плюс к стабильности» (онлайн) — 5% (35 дней), 9% (95 дней), 10,5% (185 дней), 13,5% (170 дней);
  • «Плюс VIP» и «Плюс VIP» (онлайн) — 9,50% (95 дней), 11% (185 дней), 13,60% (370 дней), 13,10% (735 дней).

Что касается вкладов в российских рублях, то с 17 октября ставки [link href=“https://www.belapb.by/chastnomu-klientu/sberezheniya/vklady-i-scheta/filter/currency-is-rub/type-is-bezotzivnoy/apply/” target=“_blank” rel=“noopener”] составят [/link]:

  • «Плюс VIP» и «Плюс VIP» (онлайн) — 8,40% (95 дней), 10,40% (185 дней), 14,20% (370 дней), 14,20% (735 дней);
  • «Плюс к стабильности» и «Плюс к стабильности» (онлайн) — 5% (35 дней), 8,20% (95 дней), 10,20% (185 дней), 14,10% (370 дней).

Белорусский банк попросил не проходить «свой» опрос для получения денег

«Беларусбанк»  с 10 октября также повысил процентные ставки по вновь принимаемым срочным банковским вкладам в белорусских рублях. В пресс-службе финансового учреждения отметили, что доходность некоторых из них выросла до 14%:

  1. «Сберегай онлайн» – ставка выросла на 1,8 п.п. до 10,3% годовых и на 0,8 п.п. до 11,3% годовых для вариантов со сроком размещения 4 и 7 месяцев соответственно.
  2. «Дамский каприз (безотзывный)» – ставка увеличилась на 0,5 п.п. до 14% годовых для варианта со сроком на 2 года.
  3. «Безотзывный для нерезидентов» – ставка поднялась на 2,5 п.п. до 10% годовых, на 1,5 п.п. до 10,5% годовых и на 1 п.п. до 11% годовых для вариантов со сроком 3, 6 и 9 месяцев соответственно.

По некоторым депозитам в белорусских рублях  «РРБ-Банка» ставки [link href=“https://www.rrb.by/vkladi” target=“_blank” rel=“noopener”] увеличились [/link] а 0,8 п.п. до 14,4% годовых. Речь идёт о:

  • «Безотзывный на 13 месяцев в BYN»;
  • «RRB-online BYN 13 месяцев капитализация»;
  • «RRB-online BYN 13 месяцев проценты на счёт».

В  «Паритетбанке»  ставки по вкладу «Безотзывный Online» в белорусских рублях [link href=“https://www.paritetbank.by/private/deposit/byn/” target=“_blank” rel=“noopener”] стали [/link] выгоднее:

  • на 2 п.п. до 12,1% годовых для варианта со сроком размещения 9 месяцев;
  • на 1,5 п.п. до 13,6% годовых для вариантов со сроком 370 дней и 13 месяцев;
  • на 1 п.п. до 12,1% и 14,1% годовых для вариантов со сроком 11 и 15 месяцев соответственно.

Кроме того, выросли ставки по вкладу «Стабильный доход» в белорусских рублях, а именно:

  • на 2 п.п. до 12% годовых для варианта со сроком размещения 9 месяцев;
  • на 1,5 п.п. до 13,5% годовых для вариантов со сроком 370 дней и 13 месяцев;
  • на 1 п.п. до 12% и 14% годовых для вариантов со сроком 11 и 15 месяцев соответственно.

Ранее Telegraf.news писал, что в «ВТБ-Банке» сообщили о снижении процентных ставок по автомобильным кредитам. В финучреждении отметили, что теперь новую или подержанную машину можно приобрести под 15,9% годовых на первые три месяца и 17,7% — на весь оставшийся период. Таким образом, ставка в «ВТБ-Банке» снизилась на 1.2 п.п.

Один из банков снизил ставки по кредитам на авто. Под какие проценты белорусы могут купить машину?

Темы: