"МТБанк" поднял ставки по 4 кредитам на недвижимость. А где увеличили лимит на денежные переводы?

Опубликовано: 08.10.2024 18:48 , Обновлено: 08.10.2024

Белорусский "МТБанк" поднял процентные ставки по некоторым кредитам на жилую недвижимость. Напомним, ранее аналогичное решение приняли в "Беларусбанке", "Белинвестбанке", "Белагропромбанке" и "Технобанке". Кроме того, с 10 октября в последнем увеличили лимит на денежные переводы по некоторым платёжным картам.

Руководство «МТБанка» приняло решение повысить процентные ставки сразу по 4 кредитам на жилую недвижимость. В частности, речь идёт о программах «Счастливы в месте (на долевое строительство)», «Счастливы в месте (на готовое жильё от застройщика)» и «На готовое жилье от застройщика (партнёрские предложения)», отметил Интернет-портал Myfin.by. Начиная с сегодняшнего дня, белорусам придётся платить:

15,29% годовых (ЖК «Фарфоровый» и ЖК Depo; ставка поднялась на 0,407 п.п.);

15,4% годовых (ЖК «Новая Боровая» и ЖК «Зелёная гавань»; ставка увеличилась на 0,44 п.п.).

Кроме того, выросли ставки по кредиту «На долевое строительство (партнёрские предложения)». Теперь они составляют:

5,29% годовых (ЖК «Фарфоровый» и ЖК Depo; ставка стала больше на 0,407 п.п.);

15,18% годовых (ЖК «Олимпик Парк»; ставка увеличилась на 0,55 п.п.);

15,4% годовых (ЖК «Новая Боровая» и ЖК «Зелеёная гавань»; ставка поднялась на 0,44 п.п. ).

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“Технобанк” увеличил лимит на денежные переводы

Тем временем в белорусском “Технобанке” сообщили, что с 10 октября увеличатся лимиты по действующим и вновь открываемым карточкам. Так, например, по “пластику” с платёжной системой “Белкарт-Премиум” лимит на переводы из-за границы составит до 15 тысяч белорусских рублей в месяц.

Кроме того, по всем виртуальным картам по операциям в системе дистанционного банковского обслуживания и операциям с использованием виртуальных карточек посредством СДБО в АИС «Расчёт» из раздела «Банковские и финансовые услуги» с 10 октября лимиты составят:

в белорусских рублях — до 2000 в сутки;

в долларах — до 600 в сутки;

в евро — до 600 в сутки.

Ранее Telegraf.news писал, что Великобритания объявила о включении в санкционный список ещё одной белорусской компании. На этот раз под экономические санкции попал белорусский “Альфа-Банк”. Такая информация 3 октября появилась на официальном сайте британского правительства.

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