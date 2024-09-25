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Один из банков снизил ставки по кредитам на авто. Под какие проценты белорусы могут купить машину?

Один из банков снизил ставки по кредитам на авто. Под какие проценты белорусы могут купить машину?
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В пресс-службе белорусского "ВТБ-Банка" сообщили о снижении процентных ставок по автомобильным кредитам. В финучреждении отметили, что теперь новую или подержанную машину можно приобрести под 15,9% годовых на первые три месяца и 17,7% — на весь оставшийся период. Таким образом, ставка в "ВТБ-Банке" снизилась на 1.2 п.п.

В банке добавили, что кредитная программа на покупку автомобиля доступна без залога, поручителей, справки о доходах, первого взноса и полиса КАСКО. При этом максимальная сумма составляет 70 тысяч белорусских рублей, а срок её погашения — 10 лет. Для оформления заявки требуется только паспорт, а решение по кредиту можно получить даже без заключённого договора купли-продажи транспортного средства, подчеркнули в финансовом учреждении.

В “ВТБ-Банке добавили, что сделали это по причине “устойчивого роста спроса” на покупку новых и подержанных авто в кредит. По их информации, объём выдач в январе-августе текущего года в 4,5 раза превысил показатель аналогичного периода прошлого года. В банке отметили, что снижение процентных ставок позволит “повысить привлекательность и доступность” автокредитования для белорусов.

Что нужно для получения кредита?

  • Возраст от 21 года, но не более 70 лет (на момент подачи заявления на получение кредита в банк, увеличенный на срок кредита);
  • гражданство Республики Беларусь либо наличие вида на жительства;
  • непрерывный стаж на текущем месте работы не менее 3 месяцев (за исключением пенсионеров);
  • наличие прописки (регистрации) по месту жительства или по месту пребывания на территории Беларуси;
  • источник дохода должен располагаться на территории РБ (при кредитовании на сумму до 15 тысяч белорусских рублей источник дохода может располагаться за пределами страны).

Ранее Telegraf.news писал, что “Белагропромбанк” объявил о повышении процентных ставок по 7 кредитным программам для физических лиц, включая продукты на авто и недвижимость. К слову, пару недель назад об аналогичном решении, которое затронуло сразу 12 кредитов, сообщили в “Беларусбанке”.

«Белагропромбанк» поднял ставки по 7 кредитам. На сколько выросли программы на жильё и авто?

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