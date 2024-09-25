Один из банков снизил ставки по кредитам на авто. Под какие проценты белорусы могут купить машину?

Опубликовано: 25.09.2024 17:01 , Обновлено: 25.09.2024

В пресс-службе белорусского "ВТБ-Банка" сообщили о снижении процентных ставок по автомобильным кредитам. В финучреждении отметили, что теперь новую или подержанную машину можно приобрести под 15,9% годовых на первые три месяца и 17,7% — на весь оставшийся период. Таким образом, ставка в "ВТБ-Банке" снизилась на 1.2 п.п.

В банке добавили, что кредитная программа на покупку автомобиля доступна без залога, поручителей, справки о доходах, первого взноса и полиса КАСКО. При этом максимальная сумма составляет 70 тысяч белорусских рублей, а срок её погашения — 10 лет. Для оформления заявки требуется только паспорт, а решение по кредиту можно получить даже без заключённого договора купли-продажи транспортного средства, подчеркнули в финансовом учреждении.

В “ВТБ-Банке добавили, что сделали это по причине “устойчивого роста спроса” на покупку новых и подержанных авто в кредит. По их информации, объём выдач в январе-августе текущего года в 4,5 раза превысил показатель аналогичного периода прошлого года. В банке отметили, что снижение процентных ставок позволит “повысить привлекательность и доступность” автокредитования для белорусов.

Что нужно для получения кредита?

Возраст от 21 года, но не более 70 лет (на момент подачи заявления на получение кредита в банк, увеличенный на срок кредита);

гражданство Республики Беларусь либо наличие вида на жительства;

непрерывный стаж на текущем месте работы не менее 3 месяцев (за исключением пенсионеров);

наличие прописки (регистрации) по месту жительства или по месту пребывания на территории Беларуси;

источник дохода должен располагаться на территории РБ (при кредитовании на сумму до 15 тысяч белорусских рублей источник дохода может располагаться за пределами страны).

Ранее Telegraf.news писал, что “Белагропромбанк” объявил о повышении процентных ставок по 7 кредитным программам для физических лиц, включая продукты на авто и недвижимость. К слову, пару недель назад об аналогичном решении, которое затронуло сразу 12 кредитов, сообщили в “Беларусбанке”.

«Белагропромбанк» поднял ставки по 7 кредитам. На сколько выросли программы на жильё и авто?