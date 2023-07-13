Один из банков позвал белорусов в «виртуальный город». Сколько денег обещают?

Опубликовано: 13.07.2023 16:04 , Обновлено: 13.07.2023

В «Беларусбанке» сообщили, что с 12 июля они запустили новый продукт, отличительной особенностью которого стала бонусная программа лояльности в «виртуальном городе».

Речь идет про карту «Шчодрая», участвующая в программе лояльности в виде виртуального местечка, магазины и заведения которого — партнеры бонусной программы. В них держатель карты сможет обменять заработанные баллы на скидки, бонусы и специальные предложения. Бонусная программа позволяет получать в виде баллов от 2 до 7% от суммы операций при расчете карточкой «Шчодрая» Mastercard в магазинах.

Карта выпускается на базе карточки Mastercard World со сроком действия до четырех лет. Оформить ее можно к счету в белорусских рублях как на физическом носителе, так и в виртуальном формате. Чтобы получить ее и участвовать в бонусной программе, нужно зарегистрироваться на сайте shchodraya.by.

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В качестве дополнительных бонусов в новый продукт включен:

сниженный до 0,5% от суммы размер вознаграждения за перевод средств в инфокиосках и банкоматах банка, системе «Интернет-банкинг», на сайте банка, с использованием услуг «М-банкинг», «Автооплата»;

пакет услуг М-банкинга «Полный»;

мани-бэк до 3% у организаций торговли и сервиса — партнеров банка;

программа лояльности «Моцная картка» в рамках сервиса «Комплимент от банка» в системах «Интернет-банкинг», «М-банкинг».

Напомним, ранее Телеграф писал, как белорусам получить манибэк с налогов:

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