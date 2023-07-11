Беларусбанк выпустил языческие банковские карты. Чем отличаются?

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Опубликовано: 11.07.2023 15:46 , Обновлено: 11.07.2023

Беларусбанк продолжил начатую в 2022 году концепцию «Мифология» и вместе с платежными системами обновил дизайны двух банковских карточек.

С новым визуальным решением доступны карточки платежной системы Mastercard. Обновленный дизайн получили карточки Mastercard Standard и Mastercard World (Клуб «Карт-бланш).

На карте Mastercard Standard изобразили бога Велеса. По славянской мифологии, это бог плодородия, сельского хозяйства, богатства и мудрости.

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Mastercard World Клуба «Карт-бланш» получил новый дизайн в виде бога небесного огня, покровителя домашнего очага и кузнечного ремесла — Сварога.

Карты доступны к оформлению в отделениях и дистанционных каналах банка (в Интернет-, М-банкинге, в инфокиосках, на сайте банка или по телефону 147), рассказали в “Беларусбанке”.

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