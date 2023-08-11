Один из белорусских банков перешёл с долларов на злотые. Почему?

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Опубликовано: 11.08.2023 12:50 , Обновлено: 11.08.2023

Один из белорусских банков заявил, что с 14 августа изменит валюту расчетов по карточкам платежной системы Mastercard с долларов на польские злотые. Речь об операциях за границей (в том числе в зарубежных интернет-магазинах) и в Беларуси в устройствах других банков (если это касается работы с валютой).

О новшестве сообщил «БСБ Банк». Основное условие конвертации: если валюта карты и валюта операции не совпадают, то при расчетах картами Mastercard «БСБ Банка» появится конверсия через польский злотый. Соответственно, если валюта операции и валюта карты совпадают, конверсия через польский злотый применяться не будет.

В банке привели пример Если у вас карта в долларах и вы решили совершить покупку в интернете на сумму $30, то с вашего счета просто спишется $30. Если же у вас карта в белорусских рублях, а вы совершаете покупку в долларах, то в этом случае схема пересчета такая: доллары пересчитываются в польские злотые по курсу Mastercard, потом злотые пересчитываются в белорусские рубли по курсу платежных карточек «БСБ Банка» на момент отражения операции по счету.

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Почему банк перешел на злотые и что по платежам внутри страны?

“Данное решение принято в зависимости от сложившихся условий на рынке и межбанковских взаимоотношений”, — пояснили в банке.

Что касается покупок в белорусских рублях, то все остается без изменений.

По картам Visa изменений тоже не будет, отметили в банке.

Ранее Телеграф писал, что один из банков позволил белорусам переводить деньги на любую карточку мира:

Один из банков позволил белорусам переводить деньги на любую карточку мира. Но есть условие