Один из банков предложил белорусам поменять бутылки на призы. Где и когда?
Экологическая акция «Зеленый обмен» пройдет в Минске в рамках международной выставки «ECOLOGY EXPO – 2023». Организаторы пригласили белорусов экологично избавиться от пластиковых бутылок и получить за это призы.
Мероприятие организовали «Белинвестбанк», госучреждение «Оператор вторичных материальных ресурсов» и компания «РЕМОНДИС». Акция проводится в поддержку информационной кампании о сортировке отходов «Цель 99».
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Что нужно сделать, что бы получить приз?
Для этого надо принести с собой на мероприятие пустые пластиковые бутылки и сдать их в таромат (устройство для приема тары), после чего вам выдадут купоны, которые потом можно обменять на льняные сумки-шопперы, многоразовые бутылочки для воды, флешки, фликеры, значки и другие призы.
Условия и правила обмена:
- таромат принимает только чистые ПЭТ-бутылки, объемом от 0,33 до 2 литров (бутылки мять не нужно и оставляйте на них этикетку, крышечку открутите);
- аппарат выдаст вам чек, где будет указано количество принятых бутылок;
- по этому чеку вы получите купоны на конкретные призы.
Выдача призов будет происходить на стенде «Цель 99» Оператора вторичных материальных ресурсов и на фотозоне Белинвестбанка в крытом павильоне НВЦ БелЭкспо (центральная часть выставки).
Таромат будет работать 22 августа с 10:00 до 18:00 на уличной экспозиции выставки «ECOLOGY EXPO – 2023» по адресу: Минск, проспект Победителей, 14.
Какие призы можно получить?
- за пять и более пластиковых бутылок: льняную сумку-шоппер и набор семян зелени;
- за три пластиковые бутылки: многоразовая бутылочка для воды и набор семян зелени;
- за две пластиковые бутылки: флешку, фликер или иной сувенир и набор семян.
Количество призов ограничено.
Организаторы отметили, что для посещения «ECOLOGY EXPO – 2023» в крытом павильоне нужна регистрация или пригласительный билет. Зарегистрироваться нужно здесь.
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