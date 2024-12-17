"Очередные игры" - Белорус пожаловался на отказ банка обменять доллары. Комментаторы в TikTok дали лайфхаки

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Опубликовано: 17.12.2024 18:59 , Обновлено: 17.12.2024

Белорус опубликовал в TikTok ролик, в котором пожаловался на то, что у него в обменном пункте банка не приняли 100-долларовую купюру. Комментаторы поделились своими подобными историями, а также лайфхаками, как выйти из ситуации.

“Сдаю я ее, а мне под ультрафиолетом посмотрели и говорят, что на ней какое-то пятно. Хорошо, что у меня было еще две штучки [купюры. - прим. ред.]. Я отдал другую, там без вопросов”, - рассказал мужчина, при этом не назвав банк, где менял деньги.

По словам автора ролика, в кассе сказали, что просто не будут принимать такую купюру.

“Мы с мужем сделали сегодня эксперимент. Муж купил в банке $100 в первой, а я во второй кассе решила ее сдать - не приняли. Как это называется вообще?” - рассказала свой случай одна комментаторша.

“По мне, это очередные игры…” - считает другой.

“Самое смешное, что банк сам выдаст такие, а потом их же не берут назад”, - написала третья. На ее комментарии - больше 1700 лайков.

Кто-то советовал класть доллары на карточку, а потом снимать их. Другой пользователь TikTok утверждал, что в обменных пунктах Технобанка принимают “абсолютно все баксы: с печатями, надорванные, с пятнами и т.д.”. “Советую туда обратиться”, - порекомендовал он.

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На его комментарий ответили, что “Технобанк не берет, проверено”. “С печатью берут, с пятном - нет”, - поделился своим опытом еще один юзер.

“Если кассир у вас возьмет купюру и она не соответствует признакам платежности банка, то кассир будет сам выкупать. Легко сказать, а попробуйте поработать в обменнике хоть день”, - предложила комментаторша.

Кто-то же посоветовал менять купюры с пятнами в Европе. Другая пользовательница TikTok попросила “не разгонять панику”. “Уже очень давно не берут валюту с пятнами банки, не важно, какого достоинства купюры”, - утверждает она.

“Езжайте в китайский парк, там без проблем меняют”, - порекомендовал комментатор, имея в виду индустриальный парк «Великий камень» в Смолевичском районе Минщины.

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Также многие советовали пробовать сдавать валюту в кассах других банков, если не приняли в том или ином.

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