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Нацбанк объяснил, почему белорусские банки начали массово вводить лимиты на снятие наличных по иностранным картам

Нацбанк объяснил, почему белорусские банки начали массово вводить лимиты на снятие наличных по иностранным картам
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В Национальном банке Беларуси объяснили, почему банки, работающие в стране, начали вводить лимиты на снятие наличных по иностранным картам. Напомним, за последнюю неделю о таком новшестве сообщили Технобак, Банк Решение, Сбер Банк, Банк РРБ и не только.

В Нацбанке [link href=“https://www.nbrb.by/News/19726” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщили [/link], что его правление приняло решение, согласно которому с 20 декабря 2024 года по 1 февраля 2025-го снять наличные в банкоматах белорусских банков с использованием карточки, выпущенной иностранным банком, можно будет в сумме не больше 25 базовых величин (сейчас - 1000 рублей, с 1 января 2025-го - 1050) в течение одного месяца по одной карточке.

Если ее держатель хочет снять больше, то он может обратиться в кассу банка с документом, удостоверяющим личность. Ограничение решили ввести для “снижения рисков совершения различного рода противоправных действий”, пояснили в Нацбанке.

Там также рассказали, что пополнять счета физлиц наличными через банкоматы, инфокиоски, другие устройства самообслуживания через систему ЕРИП можно будет только с использованием карточки или другого платежного инструмента, предполагающего идентификацию держателя.

То же самое можно будет сделать в кассах банков при использовании карточки, документа, удостоверяющего личность, или, как и в предыдущем случае, платежного инструмента с возможностью идентификации держателя.

До 1950 рублей в месяц. Ещё два белорусских банка ввели ограничения на снятие наличных с иностранных карт в своих банкоматах

Ранее Telegraf.news писал, что три белорусских банка — БелВЭБ, Банк Решение и Технобанк — ввели лимиты на снятие наличных в своих банкоматах по картам иностранных банков. Проще говоря, снять деньги с российского или, например, польского “пластика” теперь можно лишь с ограничениями.

Ещё 3 банка Беларуси ввели лимиты на снятие наличных с иностранных карт. Какой максимум?

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