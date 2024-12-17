Один из банков предложил белорусам платить за проверку купюр на подлинность. Сколько?

Опубликовано: 17.12.2024 13:09 , Обновлено: 17.12.2024

"СберБанк" предложил белорусам проверить банкноты на подлинность, дабы удостовериться в том, что они не поддельные. Больше всего такая услуга, по словам представителей финучреждения, пригодится тем, кто собирается совершать крупные покупки.

Так, если вы планируете стать счастливым обладателем автомобиля, квартиры или, например, заплатить за обучение сына или дочери (а может, и себя лично), в “СберБанке” предложили принести наличные к ним. За каждую проверенную на подлинность купюру с вас возьмут ни много ни мало — 50 копеек. Притом услуга доступна не для всех валют, а только для четырёх:

доллары,

евро,

российские рубли,

белорусские рубли.

Таким образом, чтобы проверить, к примеру, 10 купюр по 100 долларов, придётся заплатить банку 5 белорусский рублей. Если 100 банкнот, то 50 рублей, 200 — 100 рублей и т.д. Соответственно, чем “крупнее” денежная единица, тем меньше денег из вашего кармана получит банк.

Могут ли отказать в просьбе разменять купюру в магазине?

Иногда бывает, что кому-то из нас срочно нужно разменять деньги. Мы обращаемся с просьбой в ближайший магазин, а нам отказывают. Что делать? Начальник юридического отдела Регионального общества защиты потребителей Никита Добросельский рассказал, что, согласно закону «О государственном регулировании торговли и общественного питания», продавец этого делать не обязан.

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Также мы рассказывали, что вслед за поднятием ставок на кредиты в сфере недвижимости белорусские банки начали повышать процентны и на депозиты. Так, “Белинвестбанк” сделал это сразу в 3 раза, предложив выбрать длительность хранения денежных средств в национальной валюте сроком от 1 до 60 месяцев. Кроме того, поднялись ставки ещё в одном финучреждении — банке “БелВЭБ”.

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