"Надо покупать дачу" - Гомельчанка пожаловались на "не ту" картошку в магазинах. Белорусы из других городов ответили
Жительница Гомеля записала видео в TikTok, на котором заявила, что в этом году картошка в местных магазинах "нынче не та". Некоторые пользователи в комментариях подержали белоруску, другие же назвали такие плоды "нормальными".
“Я только одна заметила, что в этом году у нас, я из Гомеля, проблема с картошкой в магазине? Какая-то она вся мелкая, никакая. Вот что это за картошка?” — сказала автор ролика и показала плоды.
В комментариях пользователи разделились, в основном, на два лагеря. Одни назвали картошку нормальной и даже хорошей , а другие согласились с гомельчанкой и рассказали, с чем столкнулись они.
“Да это,что вы заметили,ещё хорошая картошка..” — написал один из пользователей в комментариях.
“Хорошая картошка ???” — оценил другой.
“А чем плоха эта картошка? Средняя нормальная картошка…”, — не понял автора видео третий.
Кто-то посоветовал идти за овощем на рынок или садить самим.
Тем временем другие написали, что также заметили ухудшение качества картофеля .
“Везет вам, вы только сейчас заметили, многие уже месяца 2 назад заметили ?” — утверждает один из комментаторов.
“Не только у вас. У меня в Бресте такая же проблема”, — заявил второй.
“В Солигорске тоже ужасная в магазинах”, — поделилась еще одна пользовательница.
Жители Минска также отписались, что заметили подобные овощи.
“Это еще нормальный, в Витебске она вся в черных глазах еще. Чистить невозможно”, — написал еще кто-то.
Также автор ролика написала кому-то в комментариях, что “надо, наверное, покупать дачу”. Впрочем, это может не спасти. Там же, под видео, кто-то рассказал о своем опыте: “прошлый урожай дома выращенный такой же???”.
«Куда столько?» — Белоруска показала, как посадила картошку в марте. А что, так можно?
Кстати, на картофель пожаловалась в TikTok и еще одна жительница Беларуси. Она заявила, что зашла в три магазина, а там “зеленый, червивый, гнилой”.
К слову, недавно Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) совместно с местными органами власти проверило 437 белорусских магазинов на предмет наличия и качества картофеля. Проверки проходили с 10 по 14 марта. Что показали итоги рейда?
МАРТ проверил картофель в 437 белорусских магазинах. Каким должен быть и что обнаружили?