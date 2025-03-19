"Надо покупать дачу" - Гомельчанка пожаловались на "не ту" картошку в магазинах. Белорусы из других городов ответили

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Опубликовано: 19.03.2025 17:05 , Обновлено: 25.04.2025

Жительница Гомеля записала видео в TikTok, на котором заявила, что в этом году картошка в местных магазинах "нынче не та". Некоторые пользователи в комментариях подержали белоруску, другие же назвали такие плоды "нормальными".

“Я только одна заметила, что в этом году у нас, я из Гомеля, проблема с картошкой в магазине? Какая-то она вся мелкая, никакая. Вот что это за картошка?” — сказала автор ролика и показала плоды.

В комментариях пользователи разделились, в основном, на два лагеря. Одни назвали картошку нормальной и даже хорошей , а другие согласились с гомельчанкой и рассказали, с чем столкнулись они.

“Да это,что вы заметили,ещё хорошая картошка..” — написал один из пользователей в комментариях.

“Хорошая картошка ???” — оценил другой.

“А чем плоха эта картошка? Средняя нормальная картошка…”, — не понял автора видео третий.

Кто-то посоветовал идти за овощем на рынок или садить самим.

Тем временем другие написали, что также заметили ухудшение качества картофеля .

“Везет вам, вы только сейчас заметили, многие уже месяца 2 назад заметили ?” — утверждает один из комментаторов.

“Не только у вас. У меня в Бресте такая же проблема”, — заявил второй.

“В Солигорске тоже ужасная в магазинах”, — поделилась еще одна пользовательница.

Жители Минска также отписались, что заметили подобные овощи.

“Это еще нормальный, в Витебске она вся в черных глазах еще. Чистить невозможно”, — написал еще кто-то.

Также автор ролика написала кому-то в комментариях, что “надо, наверное, покупать дачу”. Впрочем, это может не спасти. Там же, под видео, кто-то рассказал о своем опыте: “прошлый урожай дома выращенный такой же???”.

«Куда столько?» — Белоруска показала, как посадила картошку в марте. А что, так можно?

Кстати, на картофель пожаловалась в TikTok и еще одна жительница Беларуси. Она заявила, что зашла в три магазина, а там “зеленый, червивый, гнилой”.

К слову, недавно Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) совместно с местными органами власти проверило 437 белорусских магазинов на предмет наличия и качества картофеля. Проверки проходили с 10 по 14 марта. Что показали итоги рейда?

МАРТ проверил картофель в 437 белорусских магазинах. Каким должен быть и что обнаружили?