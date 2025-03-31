"Качество где-то хромает" - В МАРТ и на госТВ рассказали, что происходит с картошкой в магазинах Беларуси

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Опубликовано: 31.03.2025 10:16 , Обновлено: 25.04.2025

Вопрос качества и цены на свежую картошку в белорусских магазинах не сходит с уст покупателей с прошлого года. Журналисты одного из гостелеканалов провели собственный "бульба-рейд" по торговым точкам, а представители Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) дали свою оценку ситуации с картошкой и прочими свежими овощами в Беларуси этой весной.

Первые звоночки по поводу качества картофеля, попадающего на прилавки белорусских магазинов, появились ещё прошлой осенью. Тогда фермеры жаловались на то, что год для картошки выдался не самый урожайный, что сильно повлияло в первую очередь на ценообразование. Чтобы удержать их на приемлемом для рядовых покупателей уровне, правительству пришлось установить “потолок цен” на этот корнеплод, ввести ограничения на его вывоз за границу.

Однако за межсезонье вопрос, кажется, только усугубился - белорусы не перестают снимать и выкладывать в соцестях видео на эту тематику, наглядно демонстрируя, что проблема никуда не исчезла, несмотря на неоднократно проводимые тематические “горячие линии” Комитета государственного контроля (КГК) и требования высшего руководства страны вмешаться в ситуацию.

Продолжают жаловаться белорусы и на цены, но в первую очередь - на качество картофеля, который довозят до магазинов. Приведём лишь пару свежих видео из TikTok, авторы которых пожаловались на качество продукции в разных городах, на которую, по их словам, “без слез не взглянуть!.

“Одна мелочь и не за рубль, а за три”, - написала автор одного из роликов, показав прилавок с картошкой по 2,99 рубля и пожаловавшись, что в других магазинах и вовсе - “мелкая и зелёная”.

Между тем, в выходные корреспонденты гостелеканала СТВ провели собственный “бульба-рейд” по столичным магазинам, вместе с сотрудниками Министерства антимонопольного регулирования и торговли и Госстандарта и Госконтроля. По их словам, из шести проверенных ими магазинов только в одном были представлены четыре вида картошки в одном. “В остальных - пусто”, – пожаловались журналисты.

Более того, они отметили, что “сами проверяющие говорят: лично такую бы на домашние гастронужды и не взяли бы”.

Многие покупатели, с которыми пообщались корреспонденты, возмущались по поводу того, что картофель продают “зеленый, червивый и гнилой”, некоторые назвали её “свинячей картошкой”, отметив, что раньше “свиньям и то лучше давали”.

Какой должна быть картошка в магазинах?

Журналисты также провели эксперимент: отнесли по клубню картофеля, купленного в разных торговых точках, в Дашковскую опытную сельскохозяйственную станцию, где занимаются разведением сортового картофеля. Заместитель директора по производству Могилевской опытной станции НАН Беларуси Петр Кукшинов вынес свой вердикт после проверки: один, по словам эксперта, был выращен с сорняками, другой - сильно пострадал на этапе уборки, третий испортился из-за неправильного хранения. Три из пяти образцов по итогам анализа не прошли проверку по определенным параметрам.

[info_b]Кукшинов также озвучил образцовые параметры картофеля, который попадает на прилавок магазина:

клубни должны быть чистыми, выровненными, свежими, без видимых механических повреждений,

механические повреждения или трещины допустимы в пределах 0,4 мм-1 см.[/info_b]

Что говорят в МАРТ?

Между тем, начальник отдела координации контрольной деятельности МАРТ Ирина Мурончик, которая прокомментировала ситуацию в эфире СТВ, заявила, что не считает вопрос недостатка качественного картофеля серьёзной проблемой.

“У нас же сегодня в хранилищах имеется более 17 тысяч тонн картофеля, и его хватит до конца межсезонного периода. Поэтому сказать, что это проблема, нет. Да, качество где-то хромает”, – заявила Мурончик и тут же рассказала о недавнем случае в одном из магазинов сети “Евроопт”. Там в марте из партии в 20 тонн картофеля, привезённого на склад производителями, порядка 76% было заражено проволочником.

[info_b]Также МАРТ отчитался о запасах в стабилизационных фондах страны. По данным ведомства, они превышают утверждённые на межсезонье график - всего в закромах белорусские проверяющие насчитали 30,3 тыс. тонн свежих овощей и фруктов, что, по их расчётам, равноценно 127% от планового показателя:

картофель - 116%,

капуста - 133%,

морковь - 118%,

свекла - 104%,

лук репчатый - 140%,

яблоки - 171%.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, что 25 марта в МАРТ отчитались о результатах очередных контрольных проверок. Наличие и качество картофеля проверили в 219 торговых объектах страны с 18 по 24 марта при участии представителей облисполкомов, Минского городского и районных исполкомов.

КГК предложил белорусам пожаловать на качество картошки, а МАРТ уже отчитался о проверках

«Бульба ёсць i будзе!» — уверенно отчитались в ведомстве и рассказали о выявленных нарушениях.

Так, лишь в 4% проверенных торговых точках картофель, по мнению проверяющих, не соответствовал требованиям законодательства. Они обнаружили на клубнях следы гнили, трещины и другие механические повреждения, а часть картофеля была зеленой.