Лукашенко подписал изменения в указ "О развитии СМИ"

Опубликовано: 10.04.2023 20:08 , Обновлено: 10.04.2023

Александр Лукашенко 10 апреля подписал указ №98, в котором внёс изменения в указ №131 "О развитии средств массовой информации", принятый год назад.

В пресс-службе пояснили, что таким образом он хотел “актуализировать подходы к развитию национальных СМИ” и расширить “использование средств сбора за размещени рекламы” на белорусских сайтах.

Согласно указу, теперь оказание услуг по размещению (распространению) рекламы без заключения договора с указанием стоимости или условий ее подсчёта, является незаконным и запрещается.

А сбор, который уже почти год взимают со всей рекламы в Байнете на негосударственных сайтах, в указе предлагается направлять не только в госСМИ, но и БГУ на покупку телеоборудования для журфака.

Пункт 1 указа, где говорится про необходимость договора со стоимостью рекламы, вступит в силу через три месяца после официального опубликования - данного Указа. Остальные пункты с момента официального опубликования.

Подробнее с текстом указа можно ознакомиться [link href=“https://president.gov.by/bucket/assets/uploads/documents/2023/98uk.pdf” target”=_blank”] тут (Pdf) [/link].