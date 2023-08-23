Nestle объявила о повышении в РФ цен на детское питание. Беларуси приготовиться?

Опубликовано: 23.08.2023 13:04 , Обновлено: 23.08.2023

Компания Nestle заявила, что с 4 сентября на 9% повысит в России цены на детское питание, в том числе на заменители грудного молока (NAN, Nestogen, Nestle и Gerber).

Подорожание компания объяснила снижением курса российского рубля: более чем на 30% с начала 2023 года, написал«КоммерсантЪ», ссылаясь на письма компании ритейлерам.

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Эксперты считают, что вслед за Nestle о повышении цен могут объявить и другие производители детского питания.

В Минсельхозе РФ заявили, что «дополнительно уточнят» позицию Nestle, и добавили, что в целом в России «стоимость базового сырья для детского питания и готовых завтраков стабильна».

После начала войны в Украине Nestle объявила, что ее «известные бренды» не будут представлены на российском рынке. В компании заявили, что сконцентрируют свою деятельность в РФ не на заработке, а на предоставлении необходимых продуктов питания (таких как детское или медицинское питание) в соответствии с принципом «базового права на еду».

А что в Беларуси?

О том, исчезнет ли детское питание от Nestle с прилавков в Беларуси, в материале не говорится, но следует учитывать, что в страну перечисленные торговые марки поставляются из РФ. Также надо помнить, что после начала войны в Украине, многие западные компании объявили об уходе из РФ и приостановили операции на российском рынке. Под ограничения попала и Беларусь: ряд транснациональных компаний приостановили деятельность не только на российском рынке, но и на белорусском.

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Они либо приостановили отгрузки новых товаров, либо снизили маркетинговую активность. Так, например, поступили ведущие поставщики электроники Samsung, Apple, ASUS, Dell, Lenovo, Toshiba, NVIDIA. Поэтому останется ли детское питание от Nestle на белорусском рынке или нет, пока не известно.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что производители чая и кофе в РФ заявили о повышении цен:

Производители чая и кофе в РФ заявили о повышении цен. Беларуси приготовиться?