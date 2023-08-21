Domino's Pizza объявила о банкротстве в России. А что в Беларуси?

Опубликовано: 21.08.2023 13:09 , Обновлено: 21.08.2023

Компания DP Eurasia, которая управляет международной сетью пиццерий Domino’s Pizza, 21 августа официально объявила о начале процедуры банкротства. Таким образом, компания оставила попытки продать бизнес в России. А какая судьба ждёт пиццерии сети в Беларуси?

В официальном пресс-релизе компания сообщила о том, что её внешний долг в России составил 520 млн российских рублей (что в эквиваленте по нынешнему курсу составляет около 5,5 млн долларов). Эту сумму, по заявлению компании, уже погасили её турецкое дочернее предприятие, однако, “в условиях все более сложной обстановки” DPRussia решила полностью прекратить попытки продажи компании “как действующего предприятия”.

“Это неизбежно приведет к прекращению присутствия группы в России”, - отмечается в пресс-релизе.

Что будет с Domino’s Pizza в Беларуси?

Отметим, что компания DP Eurasia управляет пиццериями в России, Турции, Грузии и Азербайджане. В Беларуси сеть Domino’s Pizza сегодня насчитывает 35 точек, но их управлением занимается другая компания - «Доминоспицца».

DPRussia объявила о прекращении выплаты роялти и отказе от инвестиций в России ещё в марте 2022 года, после начала активных военных действий в Украине. На фоне усилившихся санкций компания попыталась продать свои российские активны.

По его данным телеграм-канал Mash, к марту этого года к DPRussia было предъявлено по меньшей мере 24 иска на общую сумму в 78 млн рублей.

На данный момент в рейтинге самых дорогих ресторанных брендов мира Domino’s Pizza занимает четвертое место. Ее активы оцениваются в 7,4 млрд долларов.