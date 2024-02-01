Несколько белорусских банков предупредили о перерывах в обслуживании карточек. Когда?

Опубликовано: 01.02.2024 17:46 , Обновлено: 01.02.2024

Карточки некоторых банков на территории Беларуси могут не работать в ночь на понедельник, 5 февраля. Об этом сообщил Банковский процессинговый центр. Когда точно и какие услуги могут быть недоступны?

«Банковский процессинговый центр» проинформировал о том, что 5 февраля будет проводить технологические работы на сетевом оборудовании Центра.

«С 3.00 до 6.00 предполагаются перерывы в обслуживании держателей карт банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенных к аппаратно-программному комплексу центра», – такое сообщение опубликовали на портале центра.

На официальных сайтах некоторых белорусских банков появилось аналогичное предупреждение.

Услугами БПЦ пользуются «Нацбанк», а также 11 банков страны: «Беларусбанк», «Белагропромбанк», Белинвестбанк», «БНБ-Банк», «БТА Банк», «Банк Решение», «Сбер Банк», «БСБ Банк», «Паритетбанк», «Франсабанк», «Цептер Банк».

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В этом банке предупредили о проведении технических работ в ночь на субботу, 3 февраля. А именно, с 1:00 до 8:00. И уведомили, что в этот промежуток времени «будет временно отсутствовать доступ к системе мгновенных платежей, возможность сверки списков на зачисление для юридических лиц в системе дистанционного банковского обслуживания для юридических лиц («Интернет-Клиент» и «Мобильный банк»). А также к следующим сервисам для клиентов-физических лиц:

использования систем дистанционного банковского обслуживания «Мобильный интернет-банкинг», «Интернет-банкинг», USSD-банкинг;

совершения всех операций в инфокиосках;

совершения всех операций в банкоматах;

оплаты услуг и совершения операций в кассах подразделений банка;

погашения кредитной задолженности (в том числе через систему ЕРИП);

пополнения вкладных (депозитных), текущих счетов (в том числе через систему ЕРИП);

использования программного комплекса «Электронная торговая площадка банков»;

переводов в системе мгновенных платежей;

доступа к виджету чат-бота банка на сайте банка и в системах дистанционного банковского обслуживания.

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Также предупредили, что будет невозможно направление СМС/Viber сообщений с информацией от банка по услугам информирования для физических и юридических лиц, в том числе кодов подтверждения платежей и регистрационных кодов. И пообещали, что в случае досрочного завершения работ предоставление услуг клиентам будет возобновлено ранее указанного срока.

Ранее Телеграф писал, что Правление Национального банка Беларуси изменило полномочия небанковской кредитно-финансовой организации ”ЕРИП“. Из перечня банковских операций, разрешённых лицензией, исключили четыре операции и дополнили его двумя новыми пунктами.

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