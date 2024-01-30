Нацбанк предложил ввести для белорусов дополнительные отсрочки по кредитам

Опубликовано: 30.01.2024 08:19 , Обновлено: 30.01.2024

Представители белорусских банков совместно с законодателями в настоящее время обсуждают проект закона о потребительских кредитах и микрозаймах. В числе предложенных новаций - введение новых условий для предоставления отсрочки платежей по кредиту для физических лиц. В каких случаях банкам предложили предоставлять отсрочку клиентам, рассказал начальника Главного управления регулирования банковских операций Нацбанка Александр Шевко.

По словам Шевко, отсрочку в три месяца банкам предложили предусмотреть для белорусов, попавшим в трудную жизненную ситуацию. К ним на этапе разработки законопроекта отнесли следующие случаи:

смерть супруга либо супруги;

потеря работы;

признание заемщика нетрудоспособным в соответствии с законодательством;

более 40 дней нетрудоспособности (например, по болезни).

Представитель Нацбанка подчеркнул, что речь не идёт о полном списании процентов, а лишь о временной “заморозке” обязательных выплат на три месяца. По истечении этого периода проценты клиенту всй равно надо придётся заплатить, сообщило агентство Sputnik.

Ещё один случай, который могут прописать в этом законодательном акте - увеличение числа лиц, которые находятся на иждивении у кредитополучателя (например, рождение ребёнка).

Кроме того, стороны в настоящее время обсуждают вопрос внесения поправок в закон о кредитных историях белорусов. В частности, предлагается расширить перечень источников данных для кредитной истории физлица (сейчас такие данные предоставляют только банки, микрофинансовые и лизинговые организации, а также Нацбанк). Потенциально к ним могут добавить ещё и мобильных операторов, которые должны будут предоставлять сведения, например, о взятых в рассрочку смартфонах.

Ранее Телеграф сообщил, что Национальный банк Беларуси 25 января сообщил об утверждении новых значений расчетных величин стандартного риска, которые будут действовать с февраля 2024 года. Это значение, от которого зависят процентные ставки по некоторым банковским кредитам, финансовый регулятор Беларуси поднимает уже третий месяц подряд.

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А летом прошлого года белорусские банки начали подстраиваться под новое требование законодательства о снижении кредитной нагрузки на физических лиц. Поскольку в случае просрочки по кредиту брать с клиентов проценты в повышенном размере банкам запретили, некоторые начали вводить другой вид “штрафных санкций”.

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