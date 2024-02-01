Банкоматы белорусского «Приорбанка» перестали принимать купюры в 100 долларов

Опубликовано: 01.02.2024 09:23 , Обновлено: 01.02.2024

Белорусский "Приорбанк" сообщил, что с 1 февраля 2024 года перестал принимать в своих инфокиосках, банкоматах и терминалах автоматического обмена валют купюры номиналом 100 долларов. До недавнего времени именно этим способом обмена валюты многие белорусы пользовались в случаях, когда в кассах банков отказывались принимать купюры с какими бы то ни было скрытыми дефектами.

В “Приорбанке” пояснили, что все остальные номиналы иностранных валют будут приниматься в устройствах самообслуживания в обычном режиме. Кроме того, при снятии долларов со счёта через банкоматы купюры номиналом 100 долларов будут по-прежнему выдавать.

Причину ограничений при приёму купюр в долларов в банке не пояснили. Однако сообщили, что этими купюрами совершенно свободно можно будет рассчитаться, пополнить счёт или обменять на белорусские рубли в непосредственно в отделениях “Приорбанка”.

В финансовом учреждении напомнили, что для пополнения карты или счета иностранной валютой клиент обязать предоставить сотруднику банка документ, удостоверяющий личность.

Ранее Телеграф сообщил, что белорусские банки изменили требования к иностранным валютным банкнотам при их приёме в пунктах обмена. Новые критерии с признаками платежности валютных банкнот должны заработать уже сегодня, 1 февраля 2024 года. В Ассоциации белорусских банков рассказали, какие дефекты на купюрах больше не будут считаться поводом для отказа в обменниках и какие банки подписались под новыми правилами.

Белорусские банки изменили требования к иностранным купюрам. Какие не примут в обменниках с 1 февраля?