В Минэкономики Беларуси озвучили предварительный список разрешённых видов деятельности для ИП

Опубликовано: 24.04.2024 08:25 , Обновлено: 24.04.2024

В эфире белорусского телевидения заместитель директора Департамента по предпринимательству Ирина Бабачёнок перечислила некоторые виды деятельности, которыми ИП смогут заниматься до 1 января 2026 года. Полный список в ближайшее время должен разработать Совет Министров. Те виды, которые не войдут в перечень, станут недоступны для регистрации ИП с 1 октября.

Так, специалист подчеркнула, что окончательный список Совмин должен разработать до 1 июля. Представитель Минэкономики заявила, что основная проблема заключается в конкуренции, когда одним и тем же бизнесом занимается юрлицо, ИП и ещё, например, самозанятый.

Кроме того, по её словам, нужно учитывать региональную специфику, чтобы сохранить и сферу услуг, и рабочие места, которые генерируют предприниматели. Поэтому полной ясности с перечнем пока нет.

“В пилотном перечне содержатся (и эти виды деятельности сохранятся) розничная торговля, услуги по перевозке пассажиров, какие-то строительные работы, которые не требуют серьёзной технологической подготовки», — сообщила Ирина Бабачёнок.

Напомним, 22 апреля Александр Лукашенко подписал Закон по вопросам предпринимательской деятельности. Согласно ему, все ИП до 1 января 2026 года должны официально стать юрлицами.

При этом авторы закона пообещали предпринимателям «упрощённый механизм перехода» — сменить статус на «юридическое лицо» и завершить все необходимые процедуры можно будет в течение одного рабочего дня, без приостановки деятельности, что позволит ИП выполнять свои «обязательства перед бюджетом и контрагентами в полном объёме».

Ранее Telegraf.news писал, что Лукашенко вернул часть льгот, в том числе, налоговых, индивидуальным предпринимателям и субъектам хозяйствования, которые занимаются розничной торговлей, общественным питанием и оказанием бытовых услуг в сельской местности. Для ИП он на пять лет урезал на половину обязательный налог на прибыль, а для юридических лиц и вовсе отменил часть налогов.

Лукашенко снизил вдвое налог на прибыль для ИП, а юрлицам – полностью отменил часть налогов. Но не везде