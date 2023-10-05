Насколько подорожают услуги ЖКХ для белорусов зимой 2023/2024? Замминистра назвал цены

Опубликовано: 05.10.2023 11:35 , Обновлено: 05.10.2023

Цены на услуги ЖКХ грядущей зимой для белорусов вырастут, по сравнению с прошлым годом, примерно на 9-10%. Об этом заявил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Андрей Ромашко и озвучил конкретные суммы, которые белорусам придётся отдавать за жильё после включения в домах центрального отопления.

Замминистра напомнил, что в Беларуси действует “жёсткая государственная политика в сфере ценообразования”, а стоимость услуг ЖКХ определяется строго регулируемыми тарифами. Именно это, по словам Ромашко, позволяет “обеспечить постоянный невысокий уровень оплаты ЖКУ в совокупном размере доходов семьи”, передало агентство БелТА.

При формировании тарифов на предстоящий отопительный сезон ведомство также руководствовалось “требованием главы государства о пороге ежегодного повышения стоимости тарифов на ЖКУ”, заявил замминистра. Так, согласно законодательству, тарифы не могут повышаться более чем на 0,5 одной базовой величины в год (то есть не более чем на 18,5 рубля).

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“Выше этой стоимости на стандартную двухкомнатную квартиру с двумя проживающими гражданами повышать тариф нельзя”, - пояснил Ромашко.

В результате, с учетом повышения стоимости на тепловую энергию, которая выросла с 1 июня, после включения отопления хозяевам стандартной двухкомнатной квартиры площадью 48 кв.м (при условии проживания двух официально зарегистрированных граждан) нужно будет платить за ЖКХ около 153 рублей . По словам замминистра, в прошлом году эта сумма составляла около 140 рублей, то есть чуть более чем на 10% меньше.

Напомним, представитель министерства ЖКХ Беларуси Алексей Филанович заявил, что точную дату включения отопления в квартирах по всей Беларуси будут определять местные исполкомы. Однако в ведомстве озвучили ориентировочную дату.

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Тем временем в заместитель генерального директора ГО “Минское городское жилищное хозяйство” Андрей Новик на днях рассказал, к кому из белорусов могут прийти домой с “рейдами” его коллеги и пригрозил некоторым гражданам выселением.

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