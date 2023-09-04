«Написали письмо в Америку» - Владелец российской "Вкусно и точка" заявил, что McDonald’s запретил открывать кафе в Беларуси. Это как?

Опубликовано: 04.09.2023 11:35 , Обновлено: 04.09.2023

Александр Говор, хозяин сети ресторанов быстрого питания «Вкусно – и точка», утверждает, что его договоренности с McDonald’s включают возможность возвращения американской компании в РФ, но уже на несколько иных условиях.

Винтервью ТАСС он заявил, что McDonald’s рассчитывал вернуться в Россию после изменения ситуации, поэтому заложил предпосылки для этого в условиях продажи своего бизнеса в стране.

Бывший McDonald’s в Беларуси официально стал Mak.by

Так, был предусмотрен вариант выкупа бизнеса McDonald’s за сумму, учитывающую вложения нового владельца. При этом Говор рассказал, что американская компания в случае своего возвращения уже не будет владеть ресторанами в РФ, а создаст франшизу – по его словам, он будет первым претендентом на получение статуса мастер-франчайзи, оставив у себя контрольный пакет акций.

В то же время имеющиеся договоренности подразумевают, что рестораны «Вкусно – и точка» нельзя будут открывать в других странах, где работают заведения сети McDonald’s. «Написали письмо в Америку, в корпорацию. Если разрешат, с удовольствием сделаем, хоть десять точек завтра же откроем. Как и в близкой мне по крови Беларуси или в той же Абхазии», – сказал он.

Бывший McDonald’s в Беларуси снова переименуют? Вот что может появиться вместо «Мы открыты»

Кстати, несколько дней назад в инстаграме «Кокобай» появилось видео о скором появлении в Минске нового заведения. Пока в помещении идет ремонт, но там висит растяжка «Вкусно — и точка». На видео отреагировал владелец кафе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

[link href=“https://www.instagram.com/reel/CwkEPAloXlb/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=“color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 17px; text-decoration: none;” target=“_blank” rel=“noopener”] Публикация от КОКОБАЙ? (@koko_by) [/link]

В комментариях под видео появилось сообщение от владелицы кофеен VARKA. Она рассказала, что здесь скоро откроется новая точка ее сети.

“В этом помещении будет новая кофейня VARKA так, что не переживайте и заглядывайте на открытие”, — написала она. По ее словам, растяжку «Вкусно — и точка» никто из ее команды не приносил, и откуда она там появилась - не знает.

Напомним, изначально планировалось, что на смену McDonald’s в Беларусь придёт российская компания «Вкусно — и точка», однако этого не произошло, а 12 декабря 2022 года Александр Лукашенко заявил, что McDonalds — «уже наше предприятие»:

Лукашенко назвал McDonalds «нашим предприятием»