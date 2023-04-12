Бывший McDonald's в Беларуси снова переименуют? Вот что может появиться вместо "Мы открыты"

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Опубликовано: 12.04.2023 12:28 , Обновлено: 12.04.2023

Бывшая сеть ресторанов быстрого питания McDonald's в скором времени может получить в Беларуси новое название. Заявку на регистрацию нового товарного знака в Национальный центр интеллектуальной собственности подала управляющая компания «КСБ Виктори Рестораны».

Компания 5 апреля разместила сразу три заявки - непосредственно на регистрацию нового товарного знака MAK.by и на два цветовых исполнения нового логотипа компании. Вот чем в “КСБ Виктори Рестораны” предложили заменить надписи “Мы открыты”, которые сегодня красуются на ресторанах сети вместо логотипа:

Отметим, что бывшие рестораны McDonald’s в Беларуси работают фактически без фирменного логотипа с ноября прошлого года, когда американская франшиза ушла из страны. Вместо логотипов на дверях ресторанов, а также на на официальных страничках в соцсетях были размещены надписи “Мы открыты”.

Изначально планировалось, что на смену McDonald’s в Беларусь придёт российская компания «Вкусно — и точка», однако этого не произошло, а 12 декабря Александр Лукашенко заявил, что McDonalds — «уже наше предприятие».

Лукашенко назвал McDonalds «нашим предприятием»