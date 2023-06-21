Нацбанк Беларуси снова снизил ставку рефинансирования

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Опубликовано: 21.06.2023 12:17 , Обновлено: 21.06.2023

Национальный банк Беларуси 21 июня объявил, что снижает ставку рефинансирования. Это будет шестое снижение этого показателя в 2023 году.

С 28 июня ставка рефинансирования снизится с 9,75 до 9,5% годовых, ставка по кредиту овернайт – с 10,75 до 10,5% годовых, ставка по депозиту овернайт – с 8,75 до 8,5% годовых, сообщили в ведомстве.

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Темпы инфляции могут ускориться?

В Нацбанке отметили, что в Беларуси сохраняется тенденция замедления инфляции. Так, в мае потребительские цены снизились относительно апреля на 0,3%, а показатель годовой инфляции уменьшился до 3,7% с 4,7% месяцем ранее. В ведомстве считают, что показатель годового прироста потребительских цен не превысит 5%.

Напомним, в прошлый раз ставку рефинансирования снижали 31 мая 2023 года до 9,75%.

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Кстати, специалисты Евразийского банка развития (ЕАБР) 19 июня в своём еженедельном макрообзоре рассказали о “факторах ускорения роста цен”, из-за которых к концу года в Беларуси может значительно вырасти инфляция.

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