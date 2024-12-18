Нацбанк призвал белорусов не принимать «быстрых решений» перед Новым годом. В чем дело?

Опубликовано: 18.12.2024 16:19 , Обновлено: 18.12.2024

В Национальном банке призвали белорусов не принимать "быстрых решений" и в "любой ситуации сохранять рассудительность и холодную голову" перед Новым годом и в праздничные дни тоже. В финансовом регуляторе пояснили, откуда такие рекомендации.

Дело в том, что, как отметили в Нацбанке, в период новогодних праздников “высока вероятность роста активности мошенников”. По информации регулятора, сейчас в Беларуси для обмана людей чаще всего применяют эти схемы:

“инвестирование” в известные белорусские компании,

“покупка” товаров по низким ценам в соцсетях и мессенджерах,

выполнение поручений якобы руководителя (схема Fake Boss).

В Нацбанке напомнили, что при использовании схемы “Инвестирование” в интернете публикуют объявления с предложением инвестировать деньги в работу крупного белорусского предприятия. А чтобы купить акции или облигации, требуют зарегистрироваться на определенном сайте, указав при этом данные, с помощью которых мошенники могут получить доступ к банковскому счету.

В финучреждении дали следующие рекомендации, как не попасться на эту схему:

проверять информацию о предлагаемом инвестировании в разных источниках (официальные сайты предприятий, государственных органов, СМИ),

не принимать быстрых решений, особенно если потенциальные аферисты торопят и оказывают давление,

взять паузу, чтобы обдумать предложение и посоветоваться со “знающими людьми”,

не кликать по подозрительным ссылкам, особенно с незнакомых адресов, где предлагают инвестировать.

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“В любой ситуации сохраняйте рассудительность, холодную голову, не поддавайтесь эмоциям, а главное – не предоставляйте никому конфиденциальные данные”, - добавили в Нацбанке.

Также заманивают мошенники белорусов предложениями купить товары якобы по низким ценам, скидкам в соцсетях и мессенджерах. При этом, как рассказал регулятор, пишут, что количество товара ограничено, торопят принять решение о покупке и просят перевести предоплату.

Вот как можно, по мнению Нацбанка, предотвратить этот обман:

не переводить предоплату до получения товара,

искать реальные отзывы о продавце,

не переходить по неизвестным ссылкам для оплаты товара.

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А при схеме Fake Boss аферисты, по информации финрегулятора, внедряются в чаты трудовых коллективов в мессенджерах, где собирают информацию о руководителях и создают затем аккаунты от их имени. Потом с этой фейковой учетной записи мошенники начинают общаться с подчиненными и дают те или иные указания от имени начальника.

Для этого случая у Нацбанка отдельные советы:

посмотреть на номер телефона и название аккаунта якобы начальника и сверить их с известными контактными данными человека, при необходимости уточнив подлинность у коллег,

постараться связаться лично с руководителем по известному номеру телефона и спросить, поступали ли от него требуемые в мессенджере поручения.

Ранее Telegraf.news писал, что Банк БелВЭБ заявил, что его чат-бот в Telegram подделали и используют этот фейковый ресурс для получения личной информации клиентов и доступа к их финансам.

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