"Чтобы получить доступ к финансам" - Один из банков предупредил белорусов о фейковом чат-боте в Telegram

Опубликовано: 29.11.2024 20:49 , Обновлено: 29.11.2024

Банк БелВЭБ заявил, что его чат-бот в Telegram подделали и используют этот фейковый ресурс для получения личной информации клиентов и доступа к их финансам.

По информации банка, мошенники рассылают белорусам сообщения с “вредоносными ссылками”. Показали пример такой рассылки:

Скриншот: Банк БелВЭБ

“Просим вас быть бдительными и не переходить по таким ссылкам. Внимательно проверяйте, на настоящий ли чат-бот банка вы зашли”, - порекомендовали представители Банка БелВЭБ.

А если не получается отличить фейковый чат-бот от настоящего, в организации посоветовали использовать другие сервисы для связи с ними. В банке добавили, что их специалисты “занимаются решением вопроса”.

Ранее Telegraf.news писал, что, по информации Беларусбанка, белорусам стали звонить на телефон люди, представляющиеся сотрудниками других банков. В дальнейшем они просят перейти для общения в мессенджеры, в том числе с использованием режима демонстрации экрана, то есть когда пользователь, с которым общается человек, может увидеть содержимое экрана его гаджета в данный момент.

Беларусбанк попросил клиентов не показывать экраны своих гаджетов «представителям» других банков. В чем дело?