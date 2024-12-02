Нацбанк Беларуси продлил время работы касс для обмена старых банкнот

Опубликовано: 02.12.2024 09:39 , Обновлено: 02.12.2024

Национальный банк Беларуси на период со 2 по 30 декабря продлил время работы касс в своем центральном аппарате (Минск, улица Толстого, 6). Но это только для обмена банкнот образца 2000 года.

Так, сделать это в декабре можно будет с 8:30 до 19:00 . В Нацбанке подчеркнули, что все остальные операции в этот период будут проводить по обычному графику: с понедельника по четверг - с 8:30 до 15:30, по пятницам и 24 декабря (предпраздничный день) - с 8:30 до 14:30.

Регулятор напомнил, что 31 декабря 2024 года завершится период, когда старые банкноты можно обменять на новые. Обмен производят в соотношении 10 000:1. К примеру, 100 белорусских рублей образца 2000 года обменяют на 1 копейку образца 2009-го, а 50 тыс. старых - на 5 новых.

В Нацбанке также сообщили, что с 1 января 2025 года банкноты номиналами 100, 500, 1000, 5000, 10 000, 20 000, 50 000, 100 000, 200 000 белорусских рублей образца 2000 года будут считаться недействительными.

Ранее Telegraf.news писал, что в Национальном банке рассказали о поддельных купюрах, которые выявили в Беларуси за январь-июнь 2024 года. Так, за шесть месяцев специалисты обнаружили 323 ненастоящие банкноты, в том числе 2 фальшивые монеты. Чаще всего, по данным финансового регулятора, подделывали доллары: 80,2% от общего количества.

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